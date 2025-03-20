勞動節變國定假日？人事行政總處人事長：不反對

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（中央社記者高華謙台北20日電）立委今天質詢，是否支持勞動節變成全國放假的國定假日，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，「我不反對這個議題」；不過對於是否支持國民黨所提「還我7天假」的修法方向，蘇俊榮說，持保留態度。

立法院司法及法制委員會今天邀請蘇俊榮列席報告業務概況並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢表示，台灣與日本、韓國與香港等鄰近國家相比，薪水低、國定假日也少，是否支持有更多國定假日。蘇俊榮答詢表示，目前國定假日共11天，與新加坡一樣，立法院在民國89年6月有做成公務員每年休假天數約115天至116天，基本上每年休假115天在全球來講相當合理。

蘇俊榮說，大家都希望多放幾天，但要考慮到營業人以及很多中小企業業主的經營負擔是否增加等，很多面向要考量。

王鴻薇追問，是否支持5月1日勞動節變全民放假的國定假日。蘇俊榮說，「我不反對這個議題」，因為紀念日節日實施辦法內政部正在訂定，立法院內政委員會都會討論，基本上會尊重內政部放假日規劃。

王鴻薇質詢，是否支持教師節放假。蘇俊榮表示，各族群問題要綜合考量，像軍人節、教師節等，大家看法不太一樣，要一起討論有共識再來推動。

國民黨立委羅智強質詢，台灣工時是亞洲第2高，只輸給新加坡，是否希望台灣工時高過新加坡。蘇俊榮說，提升國家整體競爭力不見得只靠增加工時；至於是否會與相關單位會商，蘇俊榮說，關於放假日會找教育部、勞動部、金管會一起討論。

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民進黨立委莊瑞雄質詢，人總對於國民黨所提「還我7天假」的修法態度為何。蘇俊榮表示，也要考量民間業者經營成本，以及孩子受教權問題，因偏鄉孩子教育資源較匱乏，放假越多也相對不公平，因此他持保留態度。

王鴻薇也詢及，軍公教至今尚未領到3%加薪，是因行政院又將總預算案送回立法院覆議，現在是否要等總統府公告總預算案，就會回溯至1月起發放。蘇俊榮說，中央政府總預算案對很多機關造成一些窒礙難行地方，總統府公告後，人事行政總處會發函給各機關，各機關會試算要補發多少錢，有固定程序。（編輯：張均懋）1140320