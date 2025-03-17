立法恢復7天假 劉世芳：目前無共識不宜倉促

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（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院內政委員會今天審查「紀念日及節日實施條例草案」，內政部長劉世芳說，要不要恢復所謂7天假，她認為不是一個真正議題，且立法院曾辦公聽會，立委、學者完全沒共識，不宜倉促立法。

國民黨立法院黨團將「還假於民」列為立法院新會期的優先法案；現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，民眾黨立法院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩與無黨籍立委高金素梅等朝野立委，都提案將實施辦法提升為法律位階。

立法院內政委員會今天審查朝野立委所提「紀念日及節日實施法草案」、「國定紀念日及節日實施條例草案」等案，邀劉世芳列席報告並備詢。

劉世芳會前受訪時表示，國定假日要不要恢復所謂7天假，她認為不是一個真正議題，目前主張不希望現行「紀念日及節日實施辦法」立法的主要原因，是因立法院內政委員會上會期曾舉辦公聽會，學者、立委完全沒有共識，不宜倉促立法，否則會造成較多疑慮。

劉世芳在口頭報告時表示，現行「紀念日及節日實施辦法」規定辦理，訂有12個紀念日、6個民俗節日、9個特定節日；經統計，目前各立委提案版本，計有紀念日33種、節日則多達38種，差異甚大。

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劉世芳說，紀念日及節日實施辦法所定的放假日為全國一體適用。有關公務員與勞工權益所涉工時、休息等勞動條件，公務員是依公務員服務法暨相關人事法令規定辦理，勞工則依勞動基準法暨其施行細則相關規定辦理，其與紀念日及節日全國一致的性質並不相同。

劉世芳表示，放假日多寡影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當的規範。紀念日及節日的實施，因所涉層面甚廣，且各立委提案意見紛陳，建議凝聚社會共識後妥為規劃。（編輯：蘇龍麒）1140317