國定假日怎麼放協商未果 牛煦庭：5月上旬會有好消息

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（中央社記者陳俊華台北30日電）立法院內政委員會3月底初審通過紀念日及節日實施條例草案，關鍵條文全保留。國民黨籍召委牛煦庭今天召集朝野協商，保留條文仍無共識，將送院長協商；至於何時能三讀通過，牛煦庭表示，快的話也許5月上旬會有好消息。

現行「紀念日及節日實施辦法」屬行政命令層級，牛煦庭、民眾黨立法院黨團、無黨籍立委高金素梅等，提案提升為法律位階。立法院內政委員會在3月31日初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，針對哪些日期該訂為紀念日、節日，以及是否放假皆未達共識，關鍵條文全數保留。

內政委員會召委、國民黨牛煦庭下午召集朝野協商。出席協商的內政部次長吳堂安表示，各立委、黨團共提出26個不同版本草案，訂定、增刪紀念日放假或不放假等，希望廣納意見，因為還有很多分歧，待凝聚共識後再處理。

國民黨團、民眾黨團提案中，都主張5月1日勞動節、9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）各放假1日；國民黨團提案明定，10月25日台灣光復節放假1日、春節則從小年夜到初三放假5日。

高金素梅提出的修正動議中，將6月26日訂為原住民族抵抗日、8月1日訂為原住民族日，另外刪除10月31日「原住民族轉型正義紀念日」；原住民族歲時祭儀則是擇定3日放假。民眾黨立委麥玉珍強調，她堅持將12月18日訂為國際移民日，並應全國放假1日。

民進黨團書記長陳培瑜指出，在節日部分，就有醫師節、護理師節，但醫事人員還有藥師、驗光師、語言治療師等，恐掛一漏萬，建議條文應保留，把更多職業類別、宗教傾向放進去。

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牛煦庭最後表示，這次審查經過公聽會、詢答、大體討論、逐條協商，大家都盡力了，接下來就送立法院長韓國瑜協商。

牛煦庭受訪時說明，本來希望在勞動節前送給勞工大禮，但民進黨團透過保留條文方式，拖延審查進度，滿遺憾的。草案協商冷凍期將結束，希望院長盡速召集協商，在野黨最後終究要整合成一個版本，才有辦法用人數優勢順利闖關，「快的話也許5月上旬會有好消息」。（編輯：張若瑤）1140430