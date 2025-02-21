朝野立委與民團籲政府 勞動節、教師節定為國定假日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北21日電）全國教師工會總聯合會今天與跨黨派立委舉行記者會表示，五一國際勞動節是彰顯勞動價值的節日，長期以來各界要求五一勞動節應為國定假日。但行政院遲至今天仍無意修正紀念日及節日實施辦法，呼籲政府今年落實勞動節及教師節放假，並予以法制化。

全國教師工會總聯合會今天在立法院與朝野立委舉行「五一列國定假並自今年起實施」記者會。

全教總理事長侯俊良表示，五一勞動節是代表勞動者尊嚴的假日，不應該有不同差別待遇，引發長期以來工作上的問題。五一勞動節及教師節放假本來是行政院就可以執行，但因行政院怠惰而無法落實。立法院即將開議，樂見朝野立委提出修法版本，透過法制化過程，彰顯節日的意義。

民眾黨立委陳昭姿表示，目前國定假日是用行政命令規範，但這個方式缺乏法律位階，導致歷年來常有一些變動，甚至因政治更迭讓部分人民的休假權益受到侵害，例如勞基法修法時，把原有的19天國定假日減少到12天，到現在都沒獲得合理補償。民眾黨團主張應透過立法程序將國定假日明確定於法律層級，確保穩定性與公平性。

民進黨立委林宜瑾說，她從上屆任期就倡議五一勞動節全國一致性放假，勞保被保險人全國有1000多萬人，公保被保險人約58萬人，除了軍警之外，勞保及公保的工作型態沒有根本性差異，且職場上密切合作，全國放假不一致將影響公共服務品質及勞動權益，反造成勞工在勞動節被加倍剝削，她要求行政院今年能落實，還給民眾一個正常有序的職場。

民進黨立委許智傑說，放假不一致就造成很多混亂，全國應有一致性的考量，行政院應統一並逐步提高放假天數，勞動節應優先處理，再來就是教師節。

透過 Google News 追蹤中央社

國民黨立委萬美玲指出，教師節在2001年之前是有放假，後來取消後對教師不公平，美國、韓國、新加坡等國教師節均有假期，全國教師每天平均工時高達10.2小時，應提供更多的空間給教師。此外，放假不一影響教育現場，以公私立幼兒園為例，一個是勞保一個是公保，在勞動節就發生一個放假一個不放假，呼籲政府檢討國定假日制度。

國民黨立委葛如鈞表示，除了應將五一勞動節還給老師，也應該對教師下班時間的離線權提出相應的配套措施，讓全國教師與勞工享有相同權利。（編輯：蘇志宗）1140221