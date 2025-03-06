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首頁 / 政治

115年元旦未連休引熱議 政院：持續關注各界意見

2025/3/6 15:38（3/6 16:03 更新）
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行政院發言人李慧芝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）有網友發現明年1月1日元旦是星期四，無法彈性放假，在網路社群引發熱議。行政院今天表示，每一年對彈性放假的規劃，各界都有不同意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政總處將持續關注各界意見，作為政策參考。

有網友發現明年元旦落在星期四，無法放連假，在社群上發文抱怨，引發兩派網友熱議。

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對於網友熱議，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，每一年對彈性放假的規劃，各界都有不同意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政總處後續將持續關注各界意見，作為政策參考。

事實上，因2023年彈性調整放假及補行上班次數達6次，引發民眾熱議，行政院遂在同年修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性放假的範圍，修正為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，並將補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，大幅減少補班頻率。（編輯：林興盟）1140306

#元旦
#行政院
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