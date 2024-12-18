解決親子作息不一致 教團：勞動節應全國統一放假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北18日電）現行勞動節僅適用勞基法的受僱者可放假，包括私立幼兒園等勞工均放假，但教師仍須上班上課，導致教師若育有未滿6歲的子女，在勞動節當天，恐發生無人照顧的處境，親子作息不一致。全國教育產業總工會理事長林碩杰呼籲，政府將勞動節改為全國統一放假。

五一勞動節並未全國統一放假，造成處於育兒階段的老師，無法照顧自己小孩，公務員必須請人或請假才能照顧自己小孩。對於五一勞動節是否全國休假齊一，行政院長卓榮泰日前表示，尋求共識過程沒有那麼順利，有必要從長計議。

全國教育產業總工會理事長林碩杰、國民黨立委羅廷瑋今天在立法院召開記者會，呼籲政府應把勞動節改為全國統一放假，解決親子作息不一致、教師子女乏人照顧等現象。

林碩杰表示，現行勞動節僅適用勞基法的受僱者可放假，包括私立幼兒園等勞工均放假，但教師仍須上班上課，導致教師若育有未滿6歲的子女，在勞動節當天，恐發生無人照顧的處境，造成極度不便。

林碩杰指出，多年來許多中小學的基層教師一直處於職場、家庭，蠟燭兩頭燒的窘境，最後只能取捨，導致許多基層教師必須在勞動節當天請假，以照顧家中的學齡前兒童，因為找不到人照顧自己的孩子，這也是政府差別式放假政策所造成的不便。

林碩杰表示，每到勞動節，勞工放假但其在學子女不能放假，教師須上班上課，但其學齡前子女卻無人照顧，這些親子作息不一致的現象，均為勞動節差別式放假政策所造成。兒童托育及照顧不僅是家庭責任，也是政府、雇主、社會的共同責任，呼籲政府將勞動節改為全國統一放假。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅廷瑋提到，勞動節全國統一放假的討論已經很久，希望政府能夠將心比心。政府推動生育，結果育兒的老師卻還要擔憂在勞動節自己的孩子乏人照顧，這有利於生育率提升嗎。老師在勞動節當天要照顧大家的小孩，結果自己的小孩卻無人照顧。

羅廷瑋表示，教師不是貪假，而是真的就發生困擾，大家應該將心比心，對於勞動節差別放假已經顯現問題，政府應該幫忙協助做整體規劃。呼籲行政院應盡快跟各界討論，更希望勞動部也幫忙協助。（編輯：張若瑤）1131218