劉向婕涉助詐騙集團洗錢一審遭判10年 杜秉澄15年、林于倫8年

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（中央社記者林長順台北20日電）國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人涉嫌協助詐騙集團洗錢遭訴。台北地方法院今天判處劉女10年徒刑、杜男15年徒刑、林男8年徒刑，吳女6年徒刑。

台北地檢署起訴指出，杜秉澄於民國112年3、4月間起邀集劉向婕、吳姓高中學妹、林于倫加入詐騙集團，共同運作「後端水房」，劉向婕負責配合前端水房應付檢警，並指揮吳女提領款項或匯款，林于倫提供銀行帳戶及行動電話門號供杜秉澄使用，吳女為杜秉澄夫婦的助理。

檢方調查，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」及建立規章，負責與前端水房負責人聯繫，並指揮劉向婕使用LINE官方帳號作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假資料以應付檢警調查；杜男招募林于倫提供其名下公關顧問有限公司的銀行帳戶供作水房洗錢帳戶使用。

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檢方查出，等到前端水房將詐欺款項匯入林男的公司帳戶後，杜秉澄再指揮劉向婕、林于倫、吳女以現金提領、跨行轉帳或匯款後將款項取出，將新台幣轉換為虛擬貨幣，回存至前端水房的指定錢包內，營造出回幣給前端水房而有虛擬貨幣交易的假象。

檢方統計，杜秉澄等4人總計洗錢金額高達新台幣2753萬餘元，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴林于倫、劉向婕、杜秉澄及吳女等4人。（編輯：陳清芳）1140120