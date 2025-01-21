總預算刪減2075億創新高 傅崐萁：守護人民荷包

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院今天三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減新台幣2075億元。國民黨團總召傅崐萁今天表示，對貪汙、腐敗及浮編的預算，在野黨就該守住人民的荷包，呼籲行政院修正施政方針及錯誤政策，國民黨團一定把關守護全民血汗錢。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人，今天在總預算案三讀後，率領全體國民黨立委在立法院議場前召開記者會。

傅崐萁指出，賴政府提出歷史新高的總預算案到立法院，國家的GDP（國內生產毛額）成長率只有3%，但賴政府提出的總預算案卻膨脹10%，這都是人民的血汗錢，國會就是要負責任的嚴格把關，專業審查。

傅崐萁表示，國民黨團這次刪除1075億元，占總歲出的3.54%，這就是「還錢於民」，對於所有貪汙、腐敗及浮編的預算，在野黨就應該守住人民的荷包，並強烈反對錯誤的能源政策侵蝕全民。

傅崐萁指出，近4年中央政府超收稅收共1兆8500多億元，近3年歲計賸餘1兆770億元，面對在野黨減列3.54%的預算，賴政府卻鬼哭神號稱在野黨癱瘓政府，請問刪1075億元要如何癱瘓政府。譴責無能的行政院長卓榮泰，再次呼籲卓榮泰應好好把施政方針、錯誤政策進行修正，國民黨團一定會嚴格把關，守護全民血汗錢。

傅崐萁也表示，所有凍結的預算，就是要看賴政府有沒有務實做好該做的事，看清楚民進黨是否再持續用人民血汗錢養網軍、綠媒及側翼網紅，以及是否有公平的把預算給所有媒體，不讓媒體側翼化。

傅崐萁指出，面臨綠營號召的大罷免，勇敢告訴全民，國民黨完全不畏懼，會以民意為依歸，確實履行人民的託付，不會懼怕綠營的打壓脅迫，會為台灣民主奮戰到底，為全民血汗錢嚴格把關，讓國家進步。

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對於卓榮泰未依慣例行政院長在立法院三讀通過總預算案後到場致意，傅崐萁表示，依照往例，行政院長該有的格局風範，是在立法院三讀通過總預算案後要到立院致謝，這是立法、行政兩院長久以來的正式禮儀，但現在卓榮泰連立院的門都不敢踏進來，可能還沒得到總統府的授權。

傅崐萁指出，就算行政院長要去地方勘災，還有行政院副院長可以到國會，這是全世界民主國家該有的禮儀跟風範。（編輯：林興盟）1140121