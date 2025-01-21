總統府：業務費被刪凍73% 恐致運作受阻

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，今年度總統府業務費預算被刪除與凍結比例高達73%，恐將導致總統府運作受阻，且總統國務機要費與一般水電費是完全不同的預算科目，但都在立法院審查預算過程中受到相當大影響，盼立委理性討論，對預算內容有正確認知。

郭雅慧下午透過新聞稿表示，總統府預算中，「國務機要」費用與「水電費」工作計劃名稱及編號不同，是編列於完全不同的預算科目；「水電費」載明於總統府預算書第30頁，而「國務機要」費用則在第36頁，這是基本常識與事實，非常訝異竟有立委於預算表決後仍混為一談。

她說，這次立法院表決114年度中央政府總預算案，總統國務機要費與總統府水電費用是編列在完全不同的預算科目，但皆因立委多項提案受到刪減與凍結等，影響甚鉅。

郭雅慧表示，在司法及法制委員會保留案第26案，提案將編列3000萬元的國務機要費減列2000萬元、凍結1000萬元。她說，國務機要費6成用於慰勞辛苦執勤軍警與總統府基層員工，4成針對弱勢團體、社福機構贈禮，以及急難緊急慰問等用途，該提案將總統國務機要費預算全數刪除與凍結，導致相關運用窒礙難行。

她表示，有關憲兵211營區水電費，則是受到立委提案各單位統刪10%，以及司法及法制委員會保留案第1案，將總統府單位預算編列的業務費提案凍結70%等影響，恐致總統府無法維持正常基本運作，包括憲兵211營區水電與修繕維護工作等。

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郭雅慧說，總統國務機要費與一般水電費是完全不同的預算科目，但都在立法院審查今年度預算過程中，受到相當大的影響，盼立委理性討論，對預算內容有正確認知，勿混為一談。

郭雅慧說，今年度總統府業務費預算，被刪除與凍結的比例高達73%，恐將導致總統府運作受阻，非台灣社會福祉與期待，仍盼立法院理性監督、審查中央政府總預算案，讓政府得以順利施政，讓國家能夠穩定運作，讓各行各業都能安居樂業。（編輯：謝佳珍）1140121