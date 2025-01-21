114年度總預算案三讀 吳思瑤：政院可提覆議、釋憲

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（中央社記者林敬殷台北21日電）立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，依照大法官釋字第613號，預算權就是行政權，立院不能用預算審查侵害其他憲政機關的權力核心領域行使，政院後續救濟手段可提覆議、釋憲。

立法院朝野黨團歷經17日，以及昨天到今天不間斷的表決大戰後，於今天下午三讀通過總預算案。吳思瑤會後舉行記者會指出，總預算審查過程混亂，導致現在沒有精確、具體的預算刪減數及凍結數，仍須經過行政院及立法院精算後才能確定。

在立院三讀後，監察院也隨即發表聲明指出，對於今年度預算遭立法院大幅刪減，將使監察院大部分業務完全停擺，不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

吳思瑤對此表示，尊重監察院的後續處置，此舉凸顯藍白這次惡刪預算造成的戕害，不只是針對行政院各部會，也包括司法院、監察院、考試院等憲政機關以及總統府，都是前所未見的高額刪減數及凍結數。

吳思瑤說，依據大法官釋字第613號，立法院不能用審查預算侵害憲政機關的權力核心領域行使，不能剝奪其他憲政機關善盡忠誠義務，現在藍白當家的立法院透過刪減預算，實質癱瘓其他院際順暢運作。

吳思瑤強調，預算權就是行政權，行政院可以提覆議、釋憲，由於預算案是行政院提出，後續的救濟手段，黨團必須和行政院討論後才能確定。

吳思瑤表示，此次預算審查有5大惡中之惡，包括史上刪減數最高與凍結率最高，史上延宕總預算付委審查最長拖延時間，委員會中心主義被嚴重踐踏，沒有討論直接表決與沒有協商直接表決，以及黑箱提案再次現形。

針對預算凍結部分，吳思瑤指出，這次通過非常多預算凍結案，且許多提案都是送交院會層級的高門檻，藍白是用凍結預算包裝刪減預算的意圖。

吳思瑤表示，藍白在第一關程序委員會就把預算解凍案擋下來，即便排入院會的報告事項，藍白利用國會多數表決，在程序上卡住預算解凍案；因此，凍結預算案就等於實質刪減預算，包括潛艦國造的預算凍結案，要在院會解凍，形同緣木求魚。

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吳思瑤說，更遺憾的是，國民黨團總召傅崐萁在預算案三讀後，仍在抹黑造謠，扭曲2012年時任民進黨主席蔡英文的談話，合理化惡砍預算的行為，完全是指鹿為馬讓人難以容忍、難以接受。蔡英文談話是針對台灣當時面臨經濟鉅變，需從預算制度重新調配下手，為國家經濟分配做全新布局。

此外，吳思瑤感謝公民社會、跨領域的專業界站出來。她說，強大公民社會利用上週末搶救預算，成功迫使藍白立委大量撤案，雖然結果依舊令人遺憾，刪減及凍結數還是史上新高，但仍要感謝這群「隱形席次」的努力。（編輯：林克倫）1140121