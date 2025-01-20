藍營青年提罷免北市綠委 目標年前第一階段達標

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（中央社記者王承中、王揚宇台北20日電）藍營青年組團隊，力推罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶，將在台北市士林北投、中正萬華區開設罷免意向書連署站，力拚過年前第一階段達標。團隊發起人滿志剛今天表示，公民團體為反惡罷，直接訴諸民意，罷免吳思瑤、吳沛憶。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，相信社會有公道、正能量，因此她無所畏懼、毫無所懼，況且她在國會努力工作，每一分鐘都全力以赴，問心無愧。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委，並呼籲民進黨黨公職全體投入。

由藍營青年組成的「蟾蜍剋星 剷除雙吳」團隊，今天在立法院群賢樓外舉行記者會，力推罷免吳思瑤、吳沛憶。

滿志剛表示，都說當家不鬧事，只有民進黨當家又鬧事，開啟惡罷的是民進黨，所以公民團體為了反惡罷，直接訴諸民意，罷免吳思瑤、吳沛憶。團隊將會在台北市士林北投、中正萬華區開設罷免意向書連署站，力拚過年前第一階段達標。

針對民進黨指控團隊是國民黨側翼，滿志剛指出，自己從事公眾服務近20年，除了是幕僚，也是中華民國公民，難道只有民進黨的側翼是公民，國民黨的公民就是側翼嗎。

罷免吳思瑤的團體「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，地方很多人都指控吳思瑤愛造謠，他上週站出來開第一槍提倡罷免吳思瑤後，很多人主動聯絡，包含地方上的公民團體、社區組織。為杜絕國會造謠歪風，給中華民國政治一個沒有造謠的環境，必須擒賊先擒王，打蛇打七寸，罷免吳思瑤。

罷免吳沛憶的團體「憶事吳成」召集人劉思吟指出，吳沛憶在國會對男立委說不舉，批評女立委外貌衣著，有失立法委員身分。難道民進黨開第一槍要罷免國民黨立委，藍營的支持者都要用愛與包容來面對嗎，呼籲民進黨停止雙標行為及言論。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，她現在還在立法院努力捍衛與搶救中央政府總預算案，也在為福國利民的事情做準備、對抗惡勢力，但諷刺的是，這些隱身在國民黨身後的假民團要罷免她、民進黨立委吳沛憶等人，有何正當性。

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吳思瑤說明，這些傷害國家的人，要來罷免保護國家的人，這些毀憲亂政的政黨，要來打擊守護台灣的她，相信社會有公道、正能量，因此她無所畏懼、毫無所懼，況且她在國會努力工作，每一分鐘都全力以赴，問心無愧。

吳沛憶日前被問到對於大罷免潮的看法時指出，民代應該是帶給國家穩定及安定，而非成為亂源，若她遇到罷免案，一定會勇於面對且不退縮。（編輯：翟思嘉）1130120