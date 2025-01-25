歐議員盼泰國勿順從北京遣返維吾爾人 籲歐洲接收

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）傳泰國當局計劃將48名維吾爾人遣返中國，各界擔心這些人恐遭生命危險。歐洲維吾爾學院今天召開記者會，歐洲與法國議員呼籲曼谷勿向北京施壓低頭，也敦促歐洲國家政府接納這些政治難民。

紐約時報日前報導揭露，2014年遭泰國當局逮捕，目前已被關押逾10年的48名維吾爾族人正因北京施壓泰國當局而面臨被遣返的危險。

聯合國專家敦促泰國協助這些受害者申請庇護，並表示：「這些人不應該被遣返回中國…我們擔心他們可能會遭遇不可逆轉的傷害。」

歐洲維吾爾學院今天於巴黎舉辦記者會，邀請歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta）、國民議會議員格雷格瓦爾（Emmanuel Grégoire）與巴黎市府顧問黑米-雷勒（Raphaëlle Rémy-Leleu）出席。

歐洲維吾爾學院主席瑞函（Dilnur Reyhan）首先表示，根據記者透過醫療檢查等管道取得的資料，48人中有23位健康狀況惡化。儘管如此，為取得國際關注，這群維吾爾人仍進行絕食抗議，至今已持續15天。

格魯克斯曼呼籲歐洲各國政府進行三項行動。首先，是向泰國政府施壓。「歐洲要態度堅定，泰國是歐盟夥伴，須表明遣返維吾爾人回中國面對死亡不是歐盟夥伴該有的舉動」。

第二，必須動員輿論，為其發聲，「同時讓泰國當局知道，如此做法將讓他們的國際形象付出代價」。

第三，歐盟應提議接收這48位政治難民，展示願意與這些「只因想生活在自由世界而坐牢」的人站在一起。格魯克斯曼提議每個歐盟國接收2人，「這將具象徵意義，同時拯救生命」。

格魯克斯曼強調，泰國正承受北京施壓，「因此歐盟各國政府應向泰國表明：『我們願接納他們，且面對中共怒火也毫不畏懼』，藉機傳達強烈人道訊息。我們要協助泰國在面對北京壓力時能有其他選項」。

歐洲議員庫塔發言時說，若泰國把這些人遣返回中國，這將成為亞洲人權倒退的污點，「他們毫無犯罪背景，且送回中國恐將面臨死亡，意味著世界已成為獨裁殺人者的朋友」。

議員格雷格瓦爾表示，將盡可能敦促法國外交部向泰國當局施壓，並強調人道庇護的無條件性，尤其是政治難民。他也重申將與歐洲議員合作，要求法國政府接納這些維吾爾人。

巴黎市府顧問黑米-雷勒（Raphaëlle Rémy-Leleu）則呼籲法國和巴黎政府為緊急人道庇護做出楷模。

她在發言中提及中國勢力透過各種不同途徑干涉法國等歐洲國家內政，並舉一位比利時綠黨議員為例。該議員曾提案認定維吾爾集中營為種族滅絕，卻立即被「中國記者」盯上，更遭中國駭客網攻。

記者會結束後她接受中央社訪問時表示，中國與俄羅斯涉入的議題剛浮現，法國在政策行動上仍展現太多「無知」，必須趕快覺醒，了解各種涉入的管道並提醒民眾。

40多位歐洲議員昨天與法國議員於解放報（La Libération）刊登連署信，並致函泰國駐法國大使薩倫（Sarun Charoensuwan），表示泰國身為2024年加入聯合國人權委員會理事會的成員，應保護國際人權。公開信強調，遣返維吾爾庇護尋求者不僅與泰國的人權承諾背道而馳，更嚴重違反國際法的不遣返原則（non-refoulement）。

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2014年，泰國當局在馬來西亞邊境附近拘捕300多名逃離中國的維吾爾人，其中109人於隔年遭到強迫遣返回中國，引發國際社會抗議，這些人生死未卜。另一批173名以婦女和兒童為主的維吾爾人被送往土耳其。

剩下53名維吾爾人被困在泰國移民拘留所至今已逾10年；5人在過去幾年中喪命，其中2位是孩童。（編輯：周永捷）1140125