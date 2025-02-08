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最強寒流襲日 大雪釀1死26傷、金閣寺現雪化妝

2025/2/8 10:48
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本正受本季入冬以來最強寒流影響，根據官方統計，從2月4日至今降下的大雪共造成1死26傷，並對陸空交通帶來影響。至於平常很少下雪的京都金閣寺，則出現「雪化妝」美景。

日本朝日新聞報導，總務省消防廳等單位表示，截至今天上午10時止，從2月4日起接連降下的大雪已造成新潟縣70多歲男性死亡，並在北海道等8道縣造成26人輕重傷。

日本氣象廳表示，截至今天上午10時止的24小時降雪量，新潟市中央區達50公分、群馬縣水上町48公分、廣島縣庄原市44公分。

氣象廳昨天晚間特別針對新潟市及其周邊，還有包括石川縣七尾市的能登南部平地，發布「有關顯著大雪氣象情報」。

京都新聞報導，日本正受到本季入冬以來最強寒流侵襲，京都市降雪今天增強，知名觀光景點「金閣寺」（本名鹿苑寺）已被白雪覆蓋，形成像是被雪上了一層妝的「雪化妝」。

京都市內昨天傍晚開始下雪，降雪從今天上午增強。京都市中京區截至今天上午8時止的積雪量達5公分，而金閣寺附近的積雪量已超過5公分。

京都地方氣象台表示，京都府全境今天將間歇性出現強降雪，京都市內積雪量恐將接近10公分。

日本放送協會（NHK）報導，這波強烈寒流將影響到明天，平常不太下雪的近畿地方與東海地方的平地也有可能下大雪，氣象廳呼籲民眾及遊客留意大雪對交通帶來的影響。

截至目前已知的狀況，行經山口縣山陽小野田市的國道（類似台灣的省道）2號，今天凌晨發生自小客車與卡車等車輛受困雪中，車陣長度綿延約5公里。

在受困雪地動彈不得持續約8小時後，已在今天上午9時左右順利排除。

在空中交通部分，新潟機場辦公室表示，新潟機場今天上午7時30分起，因為進行除雪作業，跑道將持續封閉到上午11時止。

因此，新潟機場到上午11時止所有航機都無法起降，全日空及日本航空等航空公司，總計取消12個航班。

在新幹線的部分，JR公司表示，東北新幹線因進行軌道檢查，仙台站到盛岡站間雙向一度停駛，但已在上午7時22分復駛。上越新幹線因為進行轉轍器檢查，同樣一度造成區間雙向停駛，但也在上午7時51分復駛。

不過，根據各JR公司官網顯示，目前東海道新幹線受到大雪影響，三河安城站到新大阪站間降速行駛，部分車次可能出現誤點。

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山形新幹線同受大雪影響，目前福島站與新庄站間雙向停駛。

位於滋賀縣的JR米原站，昨天深夜因為北陸線列車誤點，部分旅客就在靠站列車的車廂內過度一夜。（譯者：黃名璽）1140208

#日本大雪
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