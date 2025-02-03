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美國務卿見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響
首頁 / 國際

和中國劃清界線 巴拿馬總統宣布將退出「一帶一路」

2025/2/3 07:25（2/3 07:43 更新）
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巴拿馬總統穆里諾2日宣布退出中國的一帶一路。（圖取自facebook.com/joseraulmulino）
巴拿馬總統穆里諾2日宣布退出中國的一帶一路。（圖取自facebook.com/joseraulmulino）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市2日專電）美國國務卿盧比歐2日上午與巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）展開長達兩小時的會談，穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布不續簽、退出中國的「一帶一路」。

盧比歐（Marco Rubio）展開他就任後第一次出訪行程，第一站前往巴拿馬。鑒於總統川普揚言將收回巴拿馬運河，盧比歐此行備受關注。

巴拿馬是第一個參與「一帶一路

一帶一路在其他國家進行的如何了？

  • 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。
  • 斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。
  • 馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。
  • 尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回2個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。
  • 馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。
  • 泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。
  • 印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原定2019年完工，因徵地、資金等問題延期。業者表示，預料2023年10月可如期營運。
  • 菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的2座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這2座橋樑是否為「一帶一路」的項目，也並不明確。2023年1月，中菲發表聯合聲明，稱雙方願持續深化共建「一帶一路」倡議。
  • 義大利：前總理孔蒂2019年簽署協議後，義大利遭到華府和布魯塞爾批評。這項合約於2024年初期滿時，羅馬繼續參與計畫的可能性極低。
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」基礎建設的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）在2017年6月宣布和台灣斷交，與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

根據該合約備忘錄條款，每3年「一帶一路」可自動續約延長3年，除非任何一方終止。到目前為主，中國和巴拿馬的「一帶一路」已經在2020年及2023年續約兩次。不過穆里諾尚未表示何時告知中國政府終止合約，退出一帶一路的決定。

盧比歐與穆里諾會談的重點，鎖定中國和巴拿馬的關係，以及對美國的影響。盧比歐在會談後，針對中國掌控巴拿馬運河港口的爭議，發表強硬的聲明表示，「這種現狀是不可接受的，如果不立即改變的話，美國就必須要採取必要的措施保護其權利。」

盧比歐另表示，「美國明確表示不能、也不會允許中國共產黨繼續對巴拿馬運河區域加強控制。」

穆里諾則強調，為了澄清美國總統川普指控中國政府對巴拿馬運河的影響力，他考慮讓巴拿馬運河的技術團隊，與美國直接進行對話。此外，他也在等待巴拿馬政府審計部門，對涉及官商勾結、特許營運運河兩港口的中國企業巴拿馬港口公司（PPC）之調查結果。

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穆里諾在會談中也強調，他會繼續「真誠地」與美國合作，澄清任何懸而未決的問題，同時促進美國對巴拿馬投資的重要性，因為巴拿馬是拉丁美洲的重要商業中心。

在盧比歐訪問巴拿馬前夕，穆里諾雖然重申運河主權屬於巴拿馬，但是他也公開表示，川普政府目前對於中國影響巴拿馬運河的質疑，責任都在當年和中國建交，涉及數百萬美金不明資金，且談判過程不透明的前總統瓦雷拉身上。（編輯：陳慧萍）1140203

（中央社製圖）
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