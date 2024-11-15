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秘魯中資港蒙貪腐陰影 恐成中國軍事基地引疑慮

2024/11/15 18:16（11/15 18:28 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社利馬14日綜合外電報導）中國國家主席習近平訪問秘魯主要目的之一，就是參加中國出資建造的錢凱港啟用儀式，然而這項大型建設不僅因貪腐疑慮蒙上陰影，也因可能成為中國在南美洲軍事據點而引發爭議。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前夕，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）和習近平原擬今天共同出席錢凱港（Chancay）啟用儀式，然而由於擔心民眾在現場集結抗議，兩人改在總統府以視訊方式揭幕。

錢凱港是一項斥資36億美元打造的龐大工程，完工後將成為南美洲最大深水港，可停泊能運載1萬8000個TEU（20呎貨櫃）的大型貨櫃船。

貪腐陰影疑雲籠罩

中美洲360指出，博魯阿爾特及其執政團隊被控貪腐及涉嫌出售國家利益，讓錢凱港蒙上陰影。

博魯阿爾特曾在公開場合佩戴多款來源不明的勞力士手錶，引發貪腐和賄賂猜疑。今年3月，秘魯司法當局與警方搜查她的住所及總統府，發現約十支奢華名錶及若干珠寶。

雖然她尚未對名錶、珠寶來源提出明確解釋，秘魯政界人士猜測，這些物品與中國駐秘魯大使宋揚及中國遠洋海運集團（COSCO）有關。

中遠海運擁有錢凱港專營權，專研中國與拉丁美洲關係的知名美國學者艾里斯（Evan Ellis）說，中秘磋商下「將錢凱港單獨控制權交給中遠海運，尤其博魯阿爾特政府還為滿足中國而匆促修法，授予中遠海運其他營運商在秘魯不曾享有的權利，這清楚說明中華人民共和國是如何做生意，並確保自身商業與戰略利益」。

錢凱港工程衝擊當地社區同樣引發抗議。該地區本是僅有6萬居民的小漁村，主要以漁業和觀光業為生，然而博魯阿爾特及其團隊沒有徵詢當地人意見，便以加入中國「一帶一路」倡議有助秘魯經濟為由，將原本的錢凱港改建為大型港口。

施工這5年來，使用炸藥導致周邊房屋嚴重毀損、影響婦女與孩童的福祉，並強烈干擾當地漁場生態，那是居民主要生計來源。

儘管如此，中國工程團隊透過恐嚇居民、勾結官員壓下這些負面消息。當地民眾本來計劃在港口啟用儀式上，直接向博魯阿爾特和習近平抗議。

中國國家主席習近平14日到達祕魯後與總統博魯阿爾特共同閱兵。（路透社）
中國國家主席習近平14日到達祕魯後與總統博魯阿爾特共同閱兵。（路透社）

中國專營下恐成軍港

錢凱港經營權已全部交給中國，這點引起外界嚴重質疑。

根據最初計畫，中國將協助建設港口，秘魯國家港務局則應負責管理安全、營運等關鍵業務，包括和其他國際港口營運商簽署合約。然而未經公開討論，專營權最後以至少30年期限授予中國。

這也引發外界擔憂，錢凱港可能具有軍事用途，如此一來若中國與美國爆發衝突，秘魯恐成北京跳板。

多份報告提到，中國軍人曾被目擊出現在港口及行政辦公室，進行超出商港業務範圍外的活動。

艾里斯警告：「錢凱港除了具備戰略後勤意義，若中國涉入印太區域戰爭，東太平洋有一座中企營運的港口，且是由未來政治走向、監管能力均缺乏穩定的（當地）政府監督，將對美國構成軍事戰略憂患。」

根據中美洲360，港口北邊部分地區被劃為大型通訊站、戒備森嚴的倉庫、宿舍及訓練設施所在地。

秘魯社會日益擔憂，錢凱港恐成類似中國在非洲國家吉布地建造的軍事基地，讓秘魯變成中國對美方發動軍事行動的潛在據點。港口控制權如今完全掌握在中國手裡，秘魯面臨未來成為戰場的風險。

拉丁美洲開放與發展中心（CADAL）的「中國分析」（Análisis Sínico）編輯、知名記者卡登納（Juan Pablo Cardenal）近日撰文示警，「錢凱港是拉美第一座由中遠海運完全掌控運營的深水港」，而如同其他中國國有企業巨頭，中遠海運「深受中國政府影響」。

卡登納認同艾里斯的觀點，他認為「深水港由於其性質與規模，未來可能轉變為提供後勤支援的海軍基地，讓軍艦進行維修、重新補給和停泊」。

卡登納還提到，美中對立日益加劇下，兩國為台灣問題在太平洋爆發軍事衝突並非不可能，令人不解的是在此背景下，錢凱港「這麼重要的議題竟然在公共討論中受到忽視」。

干涉台灣參與國際事務

另一值得注意的發展，是秘魯APEC領袖峰會出現干涉台灣參與的舉措，包含以不發邀請函方式抵制台灣原先計劃派出的代表、前副總統暨全球知名公衛專家陳建仁與會，導致台灣不得不臨陣換將。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）先前報導，APEC東道國秘魯單方面提名中國主辦2026年APEC年會，據傳還試圖將此事載入正式文件。數國對此表示反對，擔心北京藉機施壓台灣。

中美洲360表示，這麼做恐使中立的秘魯助習近平打壓台灣，可能傷害秘魯國家形象，以及其與經濟活躍的台灣之間的關係。（編輯：洪培英）1131115

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