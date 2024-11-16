本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》林信義布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

中國欲把錢凱港當「租界」秘魯監管單位回擊：須遵守法律

2024/11/16 07:27（11/16 08:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
秘魯錢凱港由中國出資建造，14日舉行啟用儀式。（中央社製圖）
秘魯錢凱港由中國出資建造，14日舉行啟用儀式。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市15日專電）中國國家主席習近平才剛參加完秘魯錢凱港啟用儀式，該港就爆發法律糾紛，原因是負責營運的中國遠洋海運集團，強硬拒絕秘魯公共部門的監管，甚至提起司法訴訟，秘魯監管機構則強調「無論投資多大，都必須遵守法律」。

秘魯政府「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）負責監督管理國家公路鐵路，機場，港口等設施、並稽查處罰等公共行政措施。

根據秘魯調查媒體「公眾之眼」（Ojo Público）披露，中遠海運（COSCO）認為，錢凱港（Chancay）是中國出資興建和營運，屬於「私人港口」，不需要秘魯政府監管，甚至還請了6名律師，對Ositran提起訴訟，認為侵害中遠海運「憲法賦予的財產權和企業自由」。

中遠海運還向法院申請保護令，要求命令Ositran不得在錢凱港行使公權力。此舉形同在錢凱港設「租界」，要求治外法權。

不過，Ositran也堅持，錢凱港雖然是私人擁有，但該港口與中遠海運也為公眾提供服務，也因為錢凱港是國家的對外的門戶，涉及基礎設施和國家安全問題，必須接受公共部門的監督管理。Ositran強調「無論投資多大，都必須遵守法律」。

錢凱地區的民事法庭將在11月22日審理此案，時間就在錢凱港啟用後的7天。

媒體調查發現，中遠海運要求秘魯國家港務局（APN），給予對錢凱港30年港口基本服務的「獨占權」利益，包括船舶拖曳、貨物轉運和存儲、燃料補給以及船舶廢物處理等。但根據秘魯法律，國家港務局並沒有這項權力，其中是否涉及貪腐和官商勾結，也引起外界質疑。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也指出，在興建錢凱港的決策和過程中，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）就被控涉及貪腐以及出售國家利益。今年3月，秘魯司法單位搜查其住所和總統府時，所發現來源不明的名錶珠寶，被質疑與中國駐秘魯大使宋揚，以及中遠海運有關。

秘魯法界人士分析，如果中遠海運能夠不受法律監督，毫無限制地營運，將打破原有的市場平衡。這起司法案件不僅是中遠海運和Ositran之間的爭議，對秘魯法律體系也造成衝擊，更重要是反映秘魯政府，在監督管理上的放任和無能。（編輯：唐佩君）1131116

#中國
#秘魯
#習近平
#博魯阿爾特
延伸閱讀
習近平：中國願將秘魯錢凱港打造成「陸海新通道」秘魯中資港蒙貪腐陰影 恐成中國軍事基地引疑慮習近平出席秘魯開港典禮 國安官員：地緣政治野心不止台灣外媒：秘魯挺中國主辦2026年APEC 阻台灣入CPTPP
習近平
尹錫悅APEC場邊會習近平 籲韓中合作致力和平秘魯重申支持一中原則 外交部呼籲勿再扈從中國謬論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
尹錫悅APEC場邊會習近平 籲韓中合作致力和平
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：