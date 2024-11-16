中國欲把錢凱港當「租界」秘魯監管單位回擊：須遵守法律

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市15日專電）中國國家主席習近平才剛參加完秘魯錢凱港啟用儀式，該港就爆發法律糾紛，原因是負責營運的中國遠洋海運集團，強硬拒絕秘魯公共部門的監管，甚至提起司法訴訟，秘魯監管機構則強調「無論投資多大，都必須遵守法律」。

秘魯政府「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）負責監督管理國家公路鐵路，機場，港口等設施、並稽查處罰等公共行政措施。

根據秘魯調查媒體「公眾之眼」（Ojo Público）披露，中遠海運（COSCO）認為，錢凱港（Chancay）是中國出資興建和營運，屬於「私人港口」，不需要秘魯政府監管，甚至還請了6名律師，對Ositran提起訴訟，認為侵害中遠海運「憲法賦予的財產權和企業自由」。

中遠海運還向法院申請保護令，要求命令Ositran不得在錢凱港行使公權力。此舉形同在錢凱港設「租界」，要求治外法權。

不過，Ositran也堅持，錢凱港雖然是私人擁有，但該港口與中遠海運也為公眾提供服務，也因為錢凱港是國家的對外的門戶，涉及基礎設施和國家安全問題，必須接受公共部門的監督管理。Ositran強調「無論投資多大，都必須遵守法律」。

錢凱地區的民事法庭將在11月22日審理此案，時間就在錢凱港啟用後的7天。

媒體調查發現，中遠海運要求秘魯國家港務局（APN），給予對錢凱港30年港口基本服務的「獨占權」利益，包括船舶拖曳、貨物轉運和存儲、燃料補給以及船舶廢物處理等。但根據秘魯法律，國家港務局並沒有這項權力，其中是否涉及貪腐和官商勾結，也引起外界質疑。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也指出，在興建錢凱港的決策和過程中，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）就被控涉及貪腐以及出售國家利益。今年3月，秘魯司法單位搜查其住所和總統府時，所發現來源不明的名錶珠寶，被質疑與中國駐秘魯大使宋揚，以及中遠海運有關。

秘魯法界人士分析，如果中遠海運能夠不受法律監督，毫無限制地營運，將打破原有的市場平衡。這起司法案件不僅是中遠海運和Ositran之間的爭議，對秘魯法律體系也造成衝擊，更重要是反映秘魯政府，在監督管理上的放任和無能。（編輯：唐佩君）1131116