中國掌控秘魯錢凱港 恐成南美毒品走私犯罪溫床

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市15日專電）由中國國營企業中遠海運投資掌控，去年底正式啟用的秘魯錢凱港，被視為南美洲海運貿易的重要樞紐。但由於這個港口運營形同黑箱作業，專家警告極可能成為中國毒品走私、洗錢與非法貿易的據點。

總部位於美國華府的「國際反非法經濟聯盟」（International Coalition Against Illicit Economies，ICAIE）發表調查報告。報告中指出，由於錢凱港（Chancay）全由中遠航運（COSCO）掌控，缺乏外部監督管理機制，港口的基礎設施運作可能被墨西哥販毒集團、中國三合會及其他跨國犯罪組織利用，成為全球非法經濟的轉運站。

ICAIE專家調查，目前南美洲非法合成毒品（如芬太尼）的化學原料超過80%來自中國，而且中國政府未加以管控下暢通無阻地出口。因此，這些化學原料可能透過錢凱港進入南美洲，並且在中國政府和企業的掩護下流入黑市。這種情況不僅危及秘魯和鄰國的安全，更將改變整個南美洲的犯罪與毒品市場版圖。

不只是毒品，報告中也警告，由於錢凱港運作不透明形同黑箱作業，讓海港將成為理想的洗錢中心。例如，非法捕撈的漁獲可以直接從公海上的中國漁船運抵錢凱港，其他走私香菸、藥品、非法木材、保育野生動物以及管制性的礦產等，也可以在錢凱港透過官方貿易管道「漂白」，偽裝成合法產品進出口，以逃避國際組織監管。

秘魯媒體「公眾之眼」（Ojo Publico）日前披露，中遠海運聲稱錢凱港是中國出資興建和營運，屬於「私人港口」，要求秘魯政府不得干涉監管。甚至還聘請律師向法院申請保護令，命令政府監管部門不得在錢凱港行使公權力，形同設立「租界」，不受當地法律約束管轄。

報告中點名，類似的犯罪模式已經在中國控制的其他國際港口上演。例如在巴西，由「中國招商局港口控股公司」（China Merchants Port Holdings）管理的巴拉納瓜港（Paranagua），已經成為哥倫比亞毒梟與歐洲犯罪集團，走私古柯鹼到巴爾幹半島的重要管道。專家擔憂，錢凱港可能會複製這種模式，成為南美毒品貿易的新樞紐。

當地媒體「美洲對話」（DIALOGO AMERICAS）也報導，和中國「一帶一路」倡議有關的基礎設施，往往伴隨中國黑幫勢力的滲透。尤其是「一帶一路」重點項目的錢凱港，以中國三合會為首等非法組織，就利用參與保全與港口管理的機會，進行走私毒品、賭博和洗錢的非法活動。

此外，自從中國企業進駐錢凱港周邊地區後，土地掠奪、黑幫暴力與謀殺案大幅增加。當地犯罪集團透過非法出售土地給開發商，和官員官商勾結，獲取巨大利益，秘魯政府根本無法監管，也讓當地犯罪率激增，治安急速惡化。

報導中更披露，錢凱港當地居民擔憂，他們的生活和通訊遭到監控，懷疑中國企業部署的安全措施根本試圖掌控社區動態。甚至中國企業的保安人員還干擾並擊落當地居民在港口附近操作的無人機。

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而中國企業原先承諾港口啟用後，會增加當地的經濟發展與就業機會，事實上只是空頭支票。中遠海運提供的工作職務大多由中國員工擔任，嚴格限制當地民眾的招聘名額。再者原先號稱將興建飯店、餐館和商店，以滿足港口眾多工作人員的需求，但迄今沒有任何新飯店設施獲得興建許可或規劃。

ICAIE調查報告和當地媒體都認為，從巴西的巴拉納瓜港到祕魯的錢凱港，中國投資的港口，正成為國際犯罪集團的新據點，並可能對南美洲的安全與經濟秩序造成負面影響。如果美國和其他拉美國家政府，沒有辦法有效應對這個新興挑戰，未來的南美洲恐怕會進一步陷入毒品貿易、犯罪經濟與地緣政治競爭的漩渦，而錢凱港將成為這場風暴的核心。（編輯：韋樞）1140216