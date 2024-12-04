秘魯總統隆鼻神隱2週未告知國會 議員要求下台

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（中央社利馬3日綜合外電報導）秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年因接受隆鼻手術而神隱2週，今天引發強烈爭議，部分國會議員呼籲將她免職，因為她在手術期間未將總統職權交由代理。

法新社報導，62歲的博魯阿爾特2023年夏天接受手術，在社群媒體和當地媒體上鬧得沸沸揚揚，但曾在博魯阿爾特政府擔任總理的奧塔羅拉（Alberto Otarola）今天向國會委員會透露這個消息，才獲得正式證實。

奧塔羅拉告訴調查的國會議員說：「她（博魯阿爾特）告訴我她要隆鼻…接受鼻子手術，不過，是因為呼吸問題。」

國會監督委員會正在調查博魯阿爾特在2023年6月28日至7月10日之間的行踪，當時她完全消失在公眾視線中。

當地媒體報導，當時博魯阿爾特在利馬的一家診所接受手術，沒有公布，也沒有將她的權力委託給國會。

奧塔羅拉還說：「當時並沒有出現（總統）權力空窗期，因為手術過程沒有重大併發症。」他今年3月遭博盧阿爾特解職。

部分國會議員和法律專家現在指控博魯阿爾特的行為違反憲法，並要求將她免職。

國會監督委員會的主席柏戈斯（Juan Burgos）議員告訴媒體：「這將是免職的理由…因為總統應該徵求國會同意。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1131204