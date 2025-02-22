一週大事0216-0222

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一週大事關注焦點：美俄展開對話／達美航空失事／韓國下架DeepSeek／北京擬取消「限韓令」／阿根廷野火／立院送出總預算審查報告／台鐵漲價案／台馬2號海纜全斷／林岱樺疑涉詐助理費

國際新聞

★美俄開啟對話 川普批澤倫斯基獨裁者、想撈美援油水

美、俄高層18日在沙烏地阿拉伯就俄烏戰爭展開對話，烏克蘭未能參與。美國總統川普18日指控烏克蘭挑起戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基19日批川普活在「假訊息世界」，川普則續批澤倫斯基是「獨裁者」，想從美國的援助撈油水。在20日與川普任命的俄烏問題特使凱洛格會面後，澤倫斯基表示，烏克蘭準備好迅速且堅持不懈地努力與美國達成一項強而有力又有用的投資與安全協議；川普21日表示，預計澤倫斯基很快會與美國簽署礦產協議，作為結束俄羅斯與烏克蘭戰爭努力的一部分。針對川普批評澤倫斯基是「獨裁者」一事，美國保守派媒體「紐約郵報」也看不下去，於21日頭版訓斥川普的言論，強調俄羅斯總統蒲亭才是獨裁者。

★川普：晶片關稅擬為25% 已有大廠接觸將返美投資

美國總統川普18日表示，有一些晶片與汽車大廠已與他聯繫，表達要回美國投資的意願，近幾週將會宣布。他說，這與他擬課關稅有關，晶片的關稅擬為25%，且在一年內會大幅提升。

★對抗川普接管加薩計畫 阿拉伯國家領袖齊聚沙國研商

阿拉伯國家領袖21日聚集沙烏地阿拉伯，制定加薩走廊重建計畫，以對抗美國總統川普提出美方接管加薩走廊並驅逐其人民的倡議。以色列軍方21日表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯20日歸還的4具遺體有1具並非人質後，以色列總理尼坦雅胡矢言無論生死帶回所有人質，並控告哈瑪斯違反協議，將為此付出代價。

巴勒斯坦人17日在加薩賈巴利亞街道上行走，周圍是以色列進攻期間被摧毀的建築物廢墟。（路透社）

★達美航空班機降落加拿大多倫多失事 機腹朝天翻覆21傷

一架達美航空班機18日降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆，機上80人有21人受傷，其中3人重傷，包括1名兒童，目前失事原因未明。加拿大調查人員拒絕對初步推論發表評論，但航空專家向美聯社表示，他們可能會將天氣狀況、人為失誤或飛機故障的可能性納入考量。

達美航空一架班機17日在加拿大多倫多的機場降落時重摔。（路透社）

★DeepSeek個資安全疑慮不斷 韓國暫停服務及下載

韓國個人資料保護委員會17日表示，15日下午6時起已暫停中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務，要求這家公司依韓國法規改善個資保護相關措施後，才能重啟服務。個資保護委員會限制從App商店下載DeepSeek，並呼籲已下載App的使用者避免輸入個人資訊，慎重使用DeepSeek服務。

★香港民主黨成立逾30年 考量政治環境因素擬解散

創黨逾30年的香港民主黨擬解散，黨主席羅健熙表示，在香港爭取民主很困難，過去數年不少民主組織解散，民主黨雖不欠缺營運資金，但審視現今政治環境後才有此決定。決議仍需由黨員召開會員大會表決，民主黨現在有400名會員，屆時如有75%出席者贊成，民主黨便會解散。

★南海緊張升溫 法國航艦打擊群首次訪問菲律賓

菲律賓與中國的南海對峙持續升溫，法國航空母艦打擊群（Carrier Strike Group，CSG）21日起對菲律賓進行3天「前所未有」的訪問，展現共同維護印太地區海事安全的努力。

★阿根廷野火橫掃南北 近30萬公頃森林成焦土

阿根廷正遭遇大規模森林大火，南部安地斯山脈地區已燒毀至少4萬8000公頃，包括兩座國家公園與一處自然保護區；與巴拉圭、巴西相連的北部科林特斯省也燒毀近25萬公頃，損失難以估計，是30年來最嚴峻的火災。阿根廷巴塔哥尼亞森林大火蔓延至智利，多地野火惡化，已燒毀逾5萬2000公頃土地，目前有16處活躍火源，58處獲得控制，但尚無完全撲滅的火點，大火威脅人口密集區域及農村，部分居民已被撤離。

阿根廷東北鄰近巴西邊境的14號公路旁，曾經翠綠的人造林樹木，現只剩下焦枯的樹幹，高溫、乾旱和強風助長火勢，嚴重衝擊當地農業經濟和生態保育。中央社記者黃韻如科林特斯攝 114年2月22日

★北京擬取消8年「限韓令」改善中韓關係制衡美國

綜合韓聯社中文網、香港經濟日報的消息，負責籌備明年亞太經濟合作會議（APEC）峰會的中方官員指出，中國政府認為有必要加強與韓國的合作，下個月起將派出民間文化代表團訪問韓國，作為擴大文化交流的第一步，目標最快於5月全面恢復文化合作；消息人士透露，此舉意味中國可能會取消實施8年的「限韓令」。北京當局希望改善中韓關係，以制衡美國川普政府。

★小行星撞地球機率增至3.1% 創現代觀測紀錄新高

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）18日公布的數據，一顆威力足以夷平一座城市的小行星，如今有3.1%機會於2032年撞上地球，是現代預測紀錄上最具威脅性的太空岩石。風險雖變大，但專家表示無須驚慌，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測點下個月也將轉向這顆代號2024 YR4的小行星。

國內新聞

★廣州暨南大學等中國3校隸屬統戰部 教育部不承認學歷、禁大學合作交流

教育部20日宣布，禁止國內大學與廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等3所隸屬中國統戰部的學校交流，也不會採認這些學校的學歷，在學生若想回台，教育部會盡力協助轉學。遭點名曾就讀廣州暨南大學的國民黨團總召傅崐萁回應，教育部不知憑什麼依據，指廣州暨南大學是統戰學校，他覺得很悲哀。陸委會表示，統戰部做為學校上級單位，勢必有其必須達成績效指標，台灣對統戰必須隨時警惕。

廣州暨南大學隸屬於中國統戰部。（圖取自廣州暨南大學網頁jnu.edu.cn）

★立院送出總預算審查報告 未明列刪減凍結確定金額

立法院長韓國瑜18日召集朝野協商破局，19日送出總預算審查報告。報告指出原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，通案統刪不低於939億7500萬元。各界關注凍結金額、刪減數確定金額，未在報告中呈現。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，報告和三讀審議結果相同，「立法院這1個月到底在幹嘛。」行政院表示，首次收到未明列總刪除數的總預算案，質疑是否合乎相關法規、憲法要求。財劃法修正案、總預算案同時送到政院，兩案有競合關係，恐引發生效前後順序爭議。

立法院長韓國瑜（後中）18日下午針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜邀集朝野黨團進行協商，盼各黨團共同解決總預算案僵局。中央社記者趙世勳攝 114年2月18日

★哈利法克斯論壇首移師台北 賴總統提打造非紅供應鏈3呼籲

哈利法克斯國際安全論壇20日首度在台北登場，論壇主席范普拉開幕致詞時表示，台灣是蓬勃發展的民主國家，但面臨鄰國許多灰色侵擾，在此舉辦論壇代表全球可以來到台灣，見證國際社會對台灣的支持和友誼。總統賴清德談到面對複雜的國際情勢，提出3項呼籲，包括「威權主義越集結，民主陣營應該要越團結」、共同打造全球「非紅供應鏈」，以及「團結，重現和平的曙光」。

★台鐵漲價案自強號台北新左營單程975元 平均漲26.8%最快2月底送政院

交通部21日通過台鐵票價調整案，客運平均調幅26.8%，貨運每延噸公里費率從新台幣1.17元調升至2.54元。台鐵提供試算票價，自強號台北新左營單程975元、台北花蓮單程583元、台北台中單程501元等等。審議委員會下週將報交通部，最快2月底前送行政院核定。

★北捷儲值卡回饋金3月起縮水 最多只打85折

台北捷運3月1日起調整常客優惠，由原本最多可打7折改成85折。每月搭乘捷運11至20次，現金回饋5%；每月搭乘21至40次，現金回饋10%；每月搭乘捷運41次以上，現金回饋15%，相當於全票票價85折。敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及優惠金額維持現行方案。

★台馬2號海纜全斷 數發部：最快3月底完成修復

數位發展部指16日台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，因故障斷點增加，進一步演變為全斷狀態。中華電信說明，台馬通訊當下自動切換至微波傳輸，馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響，在海象條件允許下，台馬2號海纜預計最快3月底完成修復。

★民眾黨主席補選 黃國昌得票率9成6勝出任期至2026年底

民眾黨主席補選結果出爐，立委黃國昌以得票數8903票、得票率96.11%擊敗另一名候選人蔡壁如，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。除前黨主席柯文哲官司牽動未來全黨發展，緊接的2026的九合一大選布局，須與國民黨既競爭又合作，以及不分區立委兩年條款的棘手問題，都是艱鉅挑戰。民眾黨人士指出，黃國昌擁有黨員民意基礎後，應該會比代理期間更名正言順提出主張與看法。

★立委林岱樺疑涉詐助理費 訊後100萬元交保限制住居

有意參選2026高雄市長初選的民進黨高雄立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭到搜索。林岱樺被帶到調查局南機站前不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」表達不滿，21日凌晨2時許遭移送高雄地檢署，訊後遭依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保，限制出境出海、住居。林岱樺服務處聲明強調相關費用合法合規，配合檢調司法調查。高雄地檢署表示，辦案程序嚴謹，持續徹查釐清各項事證，絕無任何政治考量，請外界勿做無謂揣測。

民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭搜索，訊後依涉犯貪污治罪條例以新台幣100萬元交保。圖為林岱樺21日上午近7時步出高雄地檢署。中央社記者張已亷攝 114年2月21日

★北市議員陳怡君涉詐助理費 士院認有勾串之虞改裁定羈押禁見

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士院裁定新台幣100萬元交保，經士檢抗告，高院發回更裁，士院20日下午第2度開庭。陳怡君到場時哽咽說，「拜託大家相信我的清白」。士院認為，陳怡君曾提醒下屬如何面對檢調，有勾串共犯或證人之虞，改裁定羈押禁見。民進黨廉政會26日例會將處理此案。

★經典賽資格賽台灣首戰吞敗 5比12不敵西班牙

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日在台北大巨蛋點燃戰火，台灣隊投手群無法壓制西班牙打線，9任投手共被敲出15支安打，攻擊僅靠張育成開轟、吳念庭敲安得分，終場台灣隊以3比12吞敗。台灣隊22日將派出旅美21歲投手沙子宸先發對南非隊全力搶勝，沙子宸盼將休賽季改變的東西展現，要把球迷的喊聲化為助力。