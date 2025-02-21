加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北京擬取消8年「限韓令」改善中韓關係制衡美國

2025/2/21 21:15（2/22 12:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）韓媒報導，中國實施了8年的「限韓令」可能最快於5月解除。北京當局希望改善中韓關係，以制衡美國川普政府。

綜合韓聯社中文網、香港經濟日報的消息，負責籌備明年亞太經濟合作會議（APEC）峰會的中方官員指出，中國政府認為有必要加強與韓國的合作，下個月起將派出民間文化代表團訪問韓國，作為擴大文化交流的第一步，目標最快於5月全面恢復文化合作。

消息人士透露，此舉意味中國可能會取消「限韓令」，不再限制韓國的流行音樂表演、電視劇、電影及遊戲的發行。

中國雖未明文列明「限韓令」，但韓媒指出，自2016年韓國部署美製薩德反飛彈系統（THAAD）後，北京開始對韓國展開一連串非正式反制措施。

報導說，由於「限韓令」並非官方規定，預料中國不會正式宣布取消禁令，而是逐步批准韓星在中國表演和舉行演唱會。

韓國政府表示，將繼續積極努力進一步活躍兩國之間的文化內容交流。

中國國家主席習近平本月初接見韓國國會議長禹元植表示，積極考慮下半年訪韓出席APEC峰會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導說，韓國各界都期待中國解除「限韓令」。有分析指解除禁令或許反映出中國對自身內容產業的信心日益增強，顯示北京不再將韓國內容產業視為重大威脅。

分析又認為，隨著美國川普政府回朝，加劇中美緊張局勢，北京似乎由戰狼外交轉向微笑外交；中國正與美國盟友韓國接觸，希望改善中韓關係，以制衡美國政府。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140221

#中國
#亞太經濟合作會議
#韓媒
#北京
#限韓令
#韓國
#韓國國會
#禹元植
延伸閱讀
曾視為限韓令鬆綁 韓國樂團7月北京演出突遭取消BLACKPINK稱澳門粉絲Macanese遭指辱華 修改微博文案不解釋中國各地啟動兩會維穩模式 嚴禁赴北京上訪DeepSeek爆紅 中國將重點整治AI濫用亂象
禹元植
習近平：正認真考慮出席韓國2025年APEC領袖峰會尹錫悅被訊問逾10小時拒絕任何陳述 韓國公調處下午將再次訊問
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：