0302-0308一週大事

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一週大事關注焦點：歐盟聲援烏克蘭／川普國會演說／中國兩會登場／「艾諾拉」成奧斯卡大贏家／台積電擴大對美投資／傅崐萁訪港團員遭逮／各地罷免進度推進／王大陸涉找人毆打司機

國外新聞

★歐盟26國挺烏克蘭和談及安全保證 匈牙利唯一反對、未納聯合聲明

歐洲聯盟6日在美國片面與俄羅斯談判俄烏戰爭解決方案、切斷對烏克蘭軍援的急迫情勢下召開臨時高峰會，討論烏克蘭議題，提出支持烏克蘭參與談判、和平協議須尊重其領土完整、須有安全保證，以及持續軍援等強硬聲明。但在匈牙利反對下，最後未能由歐盟27國一致同意列為高峰會結論，罕見以其他26國同意的高峰會結論附件形式發布。

★川普國會演說 重申反跨性別、稱格陵蘭一定會到手

美國總統川普重掌白宮後，4日首次在國會發表演說，為時近100分鐘。川普除了再次強調「美國夢再度燃起，將比以往更加壯大，且不可阻擋」，同時宣揚上任6週來取得的成就，重申反對跨性別參加女子賽事、向格陵蘭喊話歡迎加入美國，並矢言將不惜一切代價，全力推動重塑美國政府及終結烏克蘭戰爭。川普也提到收到烏克蘭總統澤倫斯基來信，表達烏克蘭準備好盡快重返談判桌，朝向永久和平前進，烏克蘭也已準備好簽署礦產及安全協議。

美國總統川普4日向國會兩院聯席會議發表演說。（美聯社）

★庫德工人黨宣布願與土耳其政府停火 可望結束40年叛亂

中東武裝團體庫德工人黨領導人歐加蘭2月27日提議放下武器並且解散，這個組織隨後於3月2日宣布與土耳其政府立即停火，是這場長達40年叛亂的重大進展。庫德工人黨盼政府給予歐加蘭更多自由，以便領導解除武裝的進程。土耳其總統艾爾段表示，除非庫德工人黨履行解散承諾，否則將繼續打擊。

★中國兩會登場 擴大內需成首要任務

中國14屆全國人大三次會議5日開幕，大會發言人婁勤儉表示，不可否認當前外部環境帶來的不利影響加深，穩定外需困難加大，國內需求不足，但中國經濟基礎穩等基本態勢不變。國務院總理李強5日在政府工作報告中，列出2025年10大政府工作任務，第一項便是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。全國人大常委會委員長趙樂際8日談到未來一年任務時表示，已安排審議34件法律案，包括制定民營經濟促進法、金融法及金融穩定法等。

★阿拉伯峰會定調加薩重建計畫 巴人不撤、以色列哈瑪斯不治理

阿拉伯世界各方領袖4日在埃及開羅召開緊急峰會，因應美國總統川普先前對加薩未來重建的爭議性提議；會議結論一致認同埃及版「三不」加薩重建計畫：不使巴勒斯坦人撤出加薩；不許以色列控制加薩；不由哈瑪斯繼續治理加薩。峰會最後宣布，開羅將於4月主辦加薩重建會議，並設立重建專案基金。

★喬治亞分離地區阿布哈茲總統選舉 親俄候選人貢巴勝出

喬治亞分離地區阿布哈茲官員2日宣布，親俄政治人物貢巴在第2輪總統選舉中勝出。這個地區的局勢去年11月以來因莫斯科影響力問題緊張，法新社報導，世界大多數國家承認阿布哈茲為喬治亞的領土，但2008年喬治亞和俄羅斯爆發短暫戰爭後，阿布哈茲就一直處於俄羅斯控制下。

★韓空軍誤投炸彈毀民宅釀15傷 軍方：輸入座標錯誤

韓國及美國軍方6日在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時誤投炸彈，造成民眾2人重傷、13人輕傷，其中10人送醫。韓國空軍證實，誤擲的炸彈為MK-82，殺傷半徑約等於一座足球場。韓美軍方已暫停實彈射擊訓練，當局也暫時疏散當地居民，確認8枚炸彈中並無未爆彈。韓國軍方對此表達歉意，表示將積極提供損害賠償等一切必要措施。

韓國及美國軍方6日在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時，發生誤投炸彈事故，相關人員在現場拍照採證。（路透社）

★泰國研議在泰柬邊境建牆 加強打擊非法越境

路透社報導，根據聯合國，進行大量金融詐騙的東南亞詐騙中心受到的打擊日益增強，特別是位於泰國與緬甸、柬埔寨接壤邊境的據點。當地邊境管理相當鬆散，近年有數十萬人被犯罪集團犯運至當地，淪為詐騙犯。泰國政府3日表示，當局正研議在泰國與柬埔寨接壤邊境建設圍牆，以避免非法越境。

★「艾諾拉」奪奧斯卡最佳影片 亞卓安布洛迪2度稱帝、麥琪麥迪遜爆冷封后

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日落幕，「艾諾拉」抱回最高榮譽最佳影片獎，25歲的女主角麥琪麥迪遜爆冷擊敗黛咪摩兒，登上影后寶座。亞卓安布洛迪則以「粗獷派建築師」獲頒最佳男主角，是他生涯第二度登奧斯卡影帝；最佳男女配角分別由「跳痛之旅」基倫克金與「璀璨女人夢」柔伊莎達娜榮獲；巴西電影「我依然在此」回顧軍人獨裁統治歷史，拿下最佳國際影片。

第97屆奧斯卡獎典禮最佳影片獎由「艾諾拉」抱回，麥琪麥迪遜（前左）憑藉該片獲最佳女主角、導演西恩貝克（前右）獲最佳導演獎。（路透社）

★詹姆斯締造生涯5萬分里程碑 NBA史上第一人

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯4日在主場對上鵜鶘，狀態火熱的他在接到唐西奇傳球後，投進一記精彩的三分球，在觀眾的歡呼聲中，將個人目前生涯累積總得分推升到50002分，成為NBA史上首位生涯得分達到5萬分的球員。這締造一個恐難超越的里程碑，也進一步奠定詹姆斯作為NBA最優秀得分王的地位。

國內新聞

★台積電擴大對美投資 賴總統：成就台灣更大實力

台積電宣布赴美擴大投資，引發各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢，總統賴清德（左）6日下午與台積電董事長魏哲家（右）下午共同在總統府舉行記者會，對外說明。中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日

台積電宣布赴美擴大投資，各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢。總統賴清德6日偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，賴總統表示，每一次台積電的布局，除了壯大台積電、讓台積電更有競爭力，也讓台灣的協力廠商與企業得以有機會進入國際；政府在台積電赴美投資過程中，沒有接受到來自美國的壓力。魏哲家則說，加大美國投資是因為美國客戶需求非常大，今年、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，台灣今年要蓋11個生產線，不僅不會影響台積電在台灣的投資，而且會加速。

★傅崐萁2月赴港同團旅遊業者被拘捕 陸委會：很難掛勾政治因素

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月18日與花蓮縣長徐榛蔚率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕，經查是新光兆豐休閒農場陳姓業者。陸委會證實確有此事，當事人被控涉及刑事案件，被留置迄今，同時指出當事人背景單純，很難將其被拘捕原因與政治或國安要素掛勾。

★王毅喊「中國台灣省」 陸委會：互不隸屬是現狀

中國外交部長王毅7日在全國人大記者會上再次宣稱，聯合國大會第2758號決議已解決全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、「一中一台」的任何可能，並說台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。陸委會回應指出，上述決議根本沒有提及台灣，北京扭曲聯大決議，中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬為台海客觀現狀。政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，維護國家主權及台灣整體利益。

★罷免案32藍委一階過關、12綠委待補件 死亡連署逾千份掀議

各地罷免進度推進，此波罷免潮共35人的罷免第一階段通過，包括32名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2名民進黨議員；另有12名民進黨立委的罷免案一階未達門檻，且死亡連署總數超過千份，仍待補件。國民黨青年軍反指死亡連署掛零違反統計學常識，中選會主委李進勇表示，連署查對是中選會委由地方戶政機關進行，是非常精準的，沒有所謂不公平情形。

罷免流程三階段。（中央社製圖）

★日本全齡牛肉進口爭議 食藥署長姜至剛：審查完備非貿然開放

衛福部4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，擬開放日本全牛齡進口。然而消基會質疑日牛狂牛症風險仍在，不能在沒有公布查廠結果前貿然開放。食藥署長姜至剛受訪表示，實地查廠、風險評估到書面審查完整，全部報告早已發布在食藥署網站，世界動物衛生組織已認定日本為風險可忽略國家，各牛齡牛隻的所有部位均安全、均可貿易，開放進口絕不是貿然為之。

★健保解急診壅塞擬有條件調整支付標準 最快5月上路

中央健康保險署7日召開急診壅塞因應策略研商會議，研擬未來將醫師診察費和護理費分開，並按照檢傷級數差異各調增10%；全重度級急救責任醫院，加護病房給付比照醫學中心、中度級急救責任醫院比照區域醫院，並增給付急診留觀床等，估每年增加健保支出新台幣逾40億元，最快5月上路。

★核三廠火警 台電：冷卻水塔管路切割火星吹飄導致

台電核三廠6日上午冷卻水塔失火，後經消防隊撲滅。台電表示，初判火警原因為廠房外圍進行管路切割時產生火星，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒。冷卻水塔材質為塑膠，因此燃燒的煙霧較大，但不影響機組發電及核能安全，無放射性物質外釋之虞。屏東縣政府表示，核三廠未立即通報發生火警，可處4萬元以上10萬元以下罰鍰，縣府擬採最高額度裁罰。

★王大陸涉找人毆打司機 涉傷害等罪500萬元交保

藝人王大陸日前才因逃避兵役罪嫌遭新北地檢署偵辦，後續查出王大陸疑似因到機場接他的車輛品質不合他意，找人痛毆司機，檢察官在掌握相關事證後，以「殺人未遂」罪嫌指揮新北市警局刑大及永和分局進行搜索，並將王大陸帶回，複訊後依傷害等罪嫌向法院聲請羈押。新北地方法院5日裁定王大陸以500萬元交保。

藝人王大陸（圖）被查出涉與叫車司機發生糾紛，找人毆打司機，檢方訊後依傷害等罪聲押禁見，新北地院5日上午6時許裁定王大陸新台幣500萬元交保。中央社記者趙敏雅攝 114年3月5日

★2025經濟自由度 台灣連3年獲全球第4

美國智庫傳統基金會3日發布2025經濟自由度指數，在184個經濟體中，台灣全球排名第4、亞太地區排名第2。根據報告，台灣今年平均總分79.7分，較去年80分略減0.3分，但排名仍僅次於新加坡、瑞士與愛爾蘭，也是連續3年維持全球第4。

★陳彥博北極圈超馬完賽寫紀錄 617公里不休息長征亞洲第一人

在加拿大舉行的北極圈617公里不休息長征賽，以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者除了須9天內徒步完成不間斷的長征，而且全程自給自足，並在平均攝氏零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，導致完賽率僅30%。台灣極地超馬運動員陳彥博8日通過極地氣候考驗，締造亞洲第一人紀錄，賽後他也興奮舉起國旗。