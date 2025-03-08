加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》今溫度略回升 未來一週冷氣團減弱天氣偏溫暖
首頁 / 運動

陳彥博北極圈超馬完賽寫紀錄 617公里不休息長征亞洲第一人

2025/3/8 08:15（3/8 08:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣極地超馬運動員陳彥博（圖）8日順利完成北極圈617公里不休息長征賽，寫下亞洲第一人完賽的紀錄，他也在賽後舉起中華民國國旗。（陳彥博提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月8日
台灣極地超馬運動員陳彥博（圖）8日順利完成北極圈617公里不休息長征賽，寫下亞洲第一人完賽的紀錄，他也在賽後舉起中華民國國旗。（陳彥博提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）通過極地氣候的考驗，台灣極地超馬運動員陳彥博今天在北極圈617公里不休息長征賽順利完賽，締造亞洲第一人紀錄，賽後他也興奮舉起國旗。

在加拿大舉行的北極圈617公里不休息長征賽，以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者除了須9天內徒步完成不間斷的長征，而且全程自給自足，並在平均攝氏零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，導致完賽率僅30%，至今尚未有亞洲選手成功完賽。

google news透過 Google News追蹤中央社

身為今年唯一參賽的亞洲選手，現年38歲的陳彥博啟程赴加拿大前做足準備，包含從台北到高雄拉著雪橇的模擬體能訓練、寒流襲捲時到陽明山進行低溫訓練等，展現面對極地挑戰的決心與毅力，並希望以行動激勵更多人勇敢追夢，「當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」

陳彥博從開賽即始終保持在領先群位置，不過中間在連續低溫及長距離移動下，雙腳一度因為水泡產生發炎與灼熱感，經醫療人員診斷可能是感染所致，但他仍選擇堅持比賽，最後通過重重考驗，順利以7天23小時19分鐘抵達終點，如願寫下亞洲第一人紀錄。（編輯：郭諭儒）1140308

延伸閱讀
陳彥博肯亞超馬賽奪冠 回憶遇獅群險腳軟、夜晚伴獅吼難入眠羅維銘挑戰全球最長馬拉松奪第3 刷新60歲組世界紀錄縱貫台灣山海極限大接力 5大冒險王齊聚一堂王齊麟東吳國際超馬領跑有感 勾起兒時回憶
陳彥博
陳彥博帶傷堅持拚北極圈超馬賽 目標平安完賽陳彥博挑戰617公里不休息長征賽 嚴寒低溫成考驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：