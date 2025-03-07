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健保解急診壅塞擬有條件調整支付標準 估年須逾40億最快5月上路

2025/3/7 14:28（3/7 14:51 更新）
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圖為高雄市一處醫院急診指示牌。（中央社檔案照片）
圖為高雄市一處醫院急診指示牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北7日電）健保今天召開急診壅塞因應策略研商會議，擬有條件調整急診診察及護理費、急救責任醫院加護病房給付，並增給付急診留觀床等，估每年增加健保支出新台幣逾40億元，最快5月上路。

急診近來面臨前所未有壅塞，衛生福利部中央健康保險署今天2度開會討論解方。署長石崇良會後接受媒體聯訪說明，目前在急診支付標準、留觀床支付及急救責任醫院加護病房給付等3項目已有共識。

石崇良說，相關預算將從健保「其它」部門支應，預估共須逾40億元；不過仍待下週醫院總額研商會議進一步討論，若順利，預計3月底提至健保共擬會議討論，最快可4月預告、5月實施。

急診支付標準部分，石崇良說明，過去急診診察費內涵護理費，未來研擬拆分分列，將醫師診察費和護理費分開，並按照檢傷及數差異，各調增10%；以檢傷分類最嚴重的1級為例，診察費由1223點，調到1345點；護理費分列並從577點調到635點。全年預計增加7.3億元健保支出。

急診留觀床支付標準，石崇良說，也分列診察費與護理費，其中觀察床診察費調至與病房相同468點，護理費則調升6成，留觀首日自571點調升至914點、第2天從175點調至703點，相當於急性一般病床觀察床的9成費用。預估共需要新增健保預算4.3億元。

不過石崇良表示，相關給付標準調整須搭配指標改善，包含縮短急診停留觀察時間、超過48小時停留人數等等，以免調整後醫院都把病人留在急診，因此要做到改善，才會外加。

急救責任醫院加護病房給付，石崇良說，若是全重度級的急救責任醫院，加護病房給付比照醫學中心；中度級急救責任醫院則比照區域醫院；盼52家重度級急救責任醫院中26家區域醫院，能協助分擔重症病人收治。健保預估新增約5.9億元支出，不過醫院也須符合護理人員薪資、自急診收治重症病人等條件。

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研擬病房護理費用調高部分，石崇良指出，目前希望優先解決急診無法住上去問題，因此預估從急性一般病床護理費開始調整，單年支出粗估約25億元，不過給付額度尚未達共識，仍須進一步討論。

先前相關討論也包括調整重大外傷給付標準，石崇良表示，因外傷醫學會昨天才送出建議，因此要下個月才能討論，無法同步5月實施。（編輯：陳政偉）1140307

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衛生福利部中央健康保險署7日召開急診壅塞因應策略研商會議，擬有條件調整急診診察及護理費、急救責任醫院加護病房給付等。（健保署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年3月7日
衛生福利部中央健康保險署7日召開急診壅塞因應策略研商會議，擬有條件調整急診診察及護理費、急救責任醫院加護病房給付等。（健保署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年3月7日
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