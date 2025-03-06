衛福部：住院及加護病房等候人數下降 續監控急診壅塞情況
2025/3/6 12:47（3/6 13:28 更新）
（中央社記者賴于榛台北6日電）急診壅塞問題引發關注，衛福部次長周志浩今天表示，衛福部持續監控急診壅塞情形，目前等候住院以及加護病房的人數都逐漸降低，但是求診者還是相當多，盼民眾若有身體不適情形，可以先就近在家裡附近就醫。
為解決醫院壅塞問題，衛福部日前說明3大短期因應策略，包含醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，並推出強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。
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對於急診壅塞改善情形，周志浩今天出席政院會後記者會時回覆記者提問指出，衛福部持續監控急診壅塞狀況，目前等候住院以及加護病房的人數都逐漸降低，但是求診者還是相當多。
他呼籲，為了保護健康，民眾要適當勤洗手、戴口罩，若真的身體不適，可就近選擇住家附近就醫，這也將對急診舒緩有所幫助。（編輯：翟思嘉）1140306
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