急診護理留才 衛福部擬推急診三班護病比

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北3日電）急診壅塞，護理人力不足的問題再引討論，護理團體盼改善待遇留人。衛福部照護司長蔡淑鳳今天說，隨特殊病床夜班獎勵標準一致，急診三班護病比與適當人力編制將研議。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳出席網路節目「中午來開匯」表示，近2個月就有700名護理人員離職，錢不到位、休假也不到位，給足額加班費、改善低薪、跨科不合理調動等問題長期存在，讓護理人員像乞丐一樣。

陳玉鳳一度哽咽「政府苦民所苦很困難嗎？」她指出，護理人員長期透過連署、抗議、訴訟等方式，試圖向社會大眾求助，政府官員卻都在喝「快樂水」，始終不願正視問題。至於解方，她認為，應提高薪資、友善職場，以及不調動科別支援，才能穩定護理人員的心。

蔡淑鳳在記者會表示，護理人力政策整備4項計畫溝通會議，達成共識，其中新台幣47億元的三班輪值夜班護理人員直接獎勵，不分醫院層級，獎勵標準一致，急性病床與慢性及其他特殊病床，如急診、加護病房等獎勵同樣標準一致。

蔡淑鳳說，各界提出很多建議，其中急診三班護病比與急診適當人力編制將開始討論。至於透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資，每人每月1萬元津貼的建議，盼優先改善護理師薪資透明化，以利護理師選擇參考與比較，去年開始約480家醫院薪資全部公開在官方網站。

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蔡淑鳳表示，護理師、護士、專科護理師等在不同年資平均月薪，含有經常性薪資及非經常性薪資金額，每家醫院不一樣，算法趨於複雜，可能造成醫院有加薪，但護理師沒感覺，薪資合理項目標列將進一步討論。至於健保給付的護理費，研擬讓人數與支付金額可以更透明化。

另外，外界近日討論讓男性護理師可在醫院服替代役，銜接專業技術，退伍即執業。蔡淑鳳說，目前男性護理師占整體4%、男性護科生約占10%，正在與內政部兵役相關主管單位研議，包含服替代役期間是否算是醫院人力、服替代役只能在公立醫院執行等，都需要討論配套措施。（編輯：管中維）1140303

根據統計，112年護理人員離職率、空缺率皆創近10年新高。（中央社製圖）

醫院護理人員近5年平均年薪。（中央社製圖）