COVID-19再釀5死 60多歲機構住民才出院又染疫逝

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（中央社記者曾以寧台北4日電）疾管署今天表示，新增5例COVID-19併發重症及5例死亡，其中中部60多歲男性機構住民才出院又因COVID-19重症，住院約1個月後病逝；另外，Novavax的JN.1疫苗效期將於4月5日到期。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處低點波動，惟持續新增重症病例，2月25日至3月3日新增5例COVID-19併發重症本土病例及5例死亡。

李佳琳指出，自去年9月1日起至今年3月3日，COVID-19併發重症本土病例累計507例，其中111例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自去年10月1日起通報的確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達97%以上。

新增死亡病例中較年輕個案，林詠青指出，有中部60多歲男性，為機構住民，有高血壓肝硬化病史，沒有打過COVID-19疫苗。去年12月中旬到今年1月中旬就曾因為COVID-19感染以外原因造成的肺炎住院，出院不久後又因痰變多、血氧下降、呼吸困難，再次到急診就醫。

林詠青說明，個案經抽血發現，發炎指數增加，且COVID-19快篩陽性，胸部X光顯示雙側肺炎，研判為COVID-19感染併發肺炎，收治住院，且因血壓下降轉到加護病房治療，但住院1個多月後，仍在2月底不幸過世，死因為COVID-19感染引發肺炎和呼吸衰竭致死。

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疾管署監測顯示，國內近4週本土病例COVID-19變異株檢出以XEC為主，其次依序為LP.8.1、KP.3.1.1及JN.1等。

疾管署發言人曾淑慧表示，其皆為JN.1子代，可靠JN.1疫苗獲得保護力；目前全國尚餘莫德納JN.1疫苗約325.7萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.1萬劑，其中Novavax JN.1疫苗效期僅至今年4月5日，如有接種需求，儘速前往接種。（編輯：陳政偉）1140304