核三廠火警 台電：冷卻水塔管路切割火星吹飄導致

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（中央社記者曾智怡台北6日電）核三廠上午冷卻水塔失火，目前火勢已撲滅。台電表示，初判為廠房外圍廢棄冷卻水塔管路切割過程產生的火星，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒；外界看到的燃燒煙霧是塑膠燃燒所造成，對發電與核能安全並無影響，亦無人員受傷。

台電核三廠共2部機組，1號機已在去年中停機，目前剩下2號機仍在運轉，預計今年5月17日停機後，進入除役階段，未來規劃轉型設置面積55公頃太陽能光電廠。

核三廠今天發生火警，台電說明，上午11時23分接獲通報，核三廠廢棄的空壓機廠房南側發生冷卻水塔火警事件，廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢。

台電指出，空壓機的廠房與目前運轉中的2號機距離約50公尺，機組維持正常發電，輻射亦無外洩疑慮。

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至於火警原因，台電表示，初判為廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，切割管路過程中產生火星，因現場風勢較大，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒。冷卻水塔材質為塑膠，因此燃燒的煙霧較大，但不影響機組發電及核能安全，無放射性物質外釋之虞。

台電強調，將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。（編輯：林淑媛）1140306

核三廠6日上午冷卻水塔失火，目前火勢已撲滅。（台電提供）