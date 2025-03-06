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核三廠冷卻水塔起火 核安會：機組安全沒有輻射外洩

2025/3/6 12:49（3/6 13:02 更新）
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屏東恆春台電核三廠6日上午突冒黑煙，屏東縣消防局回報表示，現場為廢棄空壓機廠房後方2座冷卻水塔起火，火勢已熄滅、無安全疑慮。（讀者提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月6日
屏東恆春台電核三廠6日上午突冒黑煙，屏東縣消防局回報表示，現場為廢棄空壓機廠房後方2座冷卻水塔起火，火勢已熄滅、無安全疑慮。（讀者提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月6日
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（中央社記者曾智怡台北6日電）核三廠上午發生空壓機廠房南側冷卻水塔火警事件，火勢隨即於10分鐘左右撲滅，現場狀況已受到控制，核安會表示不會影響機組安全，輻射亦無外洩疑慮，請民眾放心。

核安會說，核三廠冷卻水塔起火事件發生後，駐廠人員於接獲訊息後已立即到現場了解，確認此次事件並未影響到機組安全運作，廠區輻射狀況亦無異常變化。

核安會已要求台電查明此次火災發生原因，並採取防範改善措施，核安會將密切追蹤台電公司後續處理情形。

位於屏東縣的台電核三廠今天上午11時許冒黑煙，大批消防人車趕往救援。屏東縣政府消防局說，現場為廢棄空壓機廠房後方2座冷卻水塔起火，火勢已撲滅，無安全疑慮。

台電表示，上午11時23分接獲通報，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔（地面直立，直徑3米、高度3米，塑膠材質）火警事件，不影響發電及爐心安全。廠內消防隊迅速展開滅火行動，並於11時35分撲滅火勢，現場狀況已受到控制。

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台電指出，空壓機廠房距離2號機約50公尺，不會影響機組安全，輻射亦無外洩疑慮，請民眾放心。

台電核三廠目前剩下2號機仍在運轉，預計今年5月17日停機，進入除役階段，並規劃轉型設置面積55公頃太陽能光電廠。（編輯：林淑媛）1140306

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