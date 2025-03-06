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核三廠除役倒數卻火警 環團：設備老化人為失誤

2025/3/6 19:04
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（中央社記者張雄風台北6日電）核三廠今天發生冷卻水塔失火事故。綠盟表示，核三廠除役倒數72天，這場事故除了電廠設備老化的原因外，也暴露了明顯的人為失誤；在野黨推動核電延役修法，但這些老舊核電廠其防災能力早已不足。

核三廠上午冷卻水塔失火，目前火勢已撲滅。台電表示，初判為廠房外圍廢棄冷卻水塔管路切割過程產生的火星，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒；外界看到的燃燒煙霧是塑膠燃燒所造成，對發電與核能安全並無影響，亦無人員受傷。

綠色公民行動聯盟今天晚間發布新聞稿表示，目前在野黨推動核電延役修法，意圖讓老舊核電廠到期後再繼續運轉，但這些核電廠當初設計運轉40年，超過設計年限其防災能力早已不足。

綠盟強調，核電廠的老化與核安文化是必須正視的關鍵問題。核電廠的設備與管線老化問題極為棘手且複雜，還有消防系統管線多位於地下，這些管道在設計時未考慮到更換或維修的需求，及電纜系統也會因高溫和環境因素而劣化，這些問題無法僅透過定期大修來解決。

核三廠目前僅剩2號機持續發電，規劃在今年5月17日正式停機，綠盟指出，核三廠過去安全紀錄不佳，嚴重的火災事件發生更不只一起；如今距離核三除役只剩下72天，在除役前再度發生冷卻水塔火災事件，除了為核三的負面紀錄增加一筆外，社會應該藉此機會重新審慎思考老舊核電延役的問題。

綠盟列舉數起核三廠歷史事故，諸如1985年7月7日七七火災停機 ；1987年8月29日核三廠模擬中心模板失火；1990年4月7日三支控制棒掉落爐心急停；1996年4月5日排氣管爆裂造成反應爐失水的「2A」級緊急事故。

以及2001年3月18日因鹽害引發的全黑事件（「3A」級緊急事故），當時電廠照明全失，兩串外部高壓電源全部斷電，反應爐的冷卻系統因而喪失動力，無法把冷卻水打入反應爐。

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還有2009年6月15日，啟動核能機組的變壓器，疑因大雨造成短路，引燃變壓器內的絕緣油；2013年12月4日水泵數位控制系統故障跳機，2017年1月24日因線路接觸不良冒白煙跳機，2018年4月19日熱交換管裂紋、以及同年5月1日緊急柴油發電機停機等。

綠盟認為，此次火災是人禍，是電廠內的人為疏失因素；事故除了電廠設備老化的原因外，也暴露了明顯的人為失誤，防火意識薄弱，都是核電廠運營的隱憂。（編輯： 陳清芳）1140306

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