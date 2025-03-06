民代批核三廠火警未疏散 台電：符合通報規定

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東恆春台電核三廠今天上午11時許火警，恆春鎮代會主席趙記明怒批第一時間未通知居民疏散，開車衝撞核三廠大門。台電表示，符合相關通報規定要求。

核三廠今早11時起火，火勢約半小時撲滅。趙記明不滿台電第一時間未通知居民疏散，趕往現場質問，並開車衝撞核三廠大門，保警一度拔槍但槍口未朝人，後也立即收回，將手按在槍上喝止，並告知行為已違法、要求他下車。

台電以文字訊息回應，依規定電廠內或鄰近地區發生巨響、煙霧、天然災害或意外事故，可能造成民眾疑慮，應於2小時內完成傳真通報。電廠於上午11時23分發生火警，上午11時35分先電話通報核安監管中心，上午11時50分電話通報屏東縣政府消防局，中午12時30分再以傳真方式，通報包括核安會、屏東縣政府及恆春鎮公所，符合相關通報規定要求。

台電強調，此事件發生後約10分鐘，於上午11時35分即由廠內消防隊滅火，不影響供電及核能安全，也未對廠外環境與民眾安全造成影響。

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對於趙記明行為，台電表示，他因誤解核三廠未於第一時間通報地方，駕車衝撞核三廠大門，造成核三廠活動大門損壞。事發當下大門保警即予喝止、並作勢警戒，並未有「拔槍」動作。電廠主管也至大門口與民代溝通說明。電廠為重要關鍵基礎設施，民代此舉過激，台電也表示遺憾，目前暫不回應是否提告。警方則表示，依法究辦。

趙記明稍早表示，火警第一時間里民、鎮公所完全沒有接到通知，台電核三廠第一時間應該通報縣政府、通知里民疏散，此舉完全不顧百姓生命危險。（編輯：謝雅竹）1140306