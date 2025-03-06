核三廠火警未第一時間通報 屏東縣府擬開罰10萬

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣政府今天表示，核三廠冷卻水塔火警，卻未第一時間通報，已違反屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例規定，可處管理權人4萬元以上10萬元以下罰鍰，擬採最高額度裁罰。

縣府今天發布新聞稿表示，消防局在今天上午11時23分受理民眾報案，發現恆春鎮核三廠內有冒出大量黑煙，派遣恆春地區共9車21人前往；11時34分核三廠回報，現場為廢棄空壓機廠房後方冷卻水塔起火，隨後火勢完全控制，11時50分殘火處理完畢。

縣府指出，依屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例第5條規定，特定場所發生各類事件時，應以119或電話、傳真方式立即通知執行機關或主管機關，並於3天內以書面資料通報，特定場所包含台電第三核能發電廠、屏東縣崁頂垃圾資源回收（焚化）廠、三軍聯合作戰訓練基地。

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縣府強調，依規火警發生時核三廠應立即通報，但核三廠並沒有在第一時間通報，已違反規定，可處管理權人新台幣4萬元以上、10萬元以下罰鍰，得按次處罰，並得予以30天以下停業或停止其使用處分。

縣府表示，此次事件核三廠未依規定辦理，擬採最高額度裁罰，以告誡核三廠未來應謹慎以對，並於第一時間通知主管機關。（編輯：陳仁華）1140306

影片來源：中央社

核三廠6日上午發生空壓機廠房南側冷卻水塔火警，屏東縣消防局獲報立即派員趕赴現場，布水線搶救。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月6日