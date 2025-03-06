核三廠火警 恆春鎮代會主席衝撞大門指未通知疏散

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）台電核三廠今天上午11時許火警，火勢已熄滅，無安全疑慮；恆春鎮代會主席趙記明趕往現場，一度開車衝撞核三廠大門遭警喝止，他批評核三廠未第一時間通知疏散。核三廠表示，稍晚會公開說明。

恆春核三廠今天上午突冒黑煙，趙記明趕往現場，情緒激動、一度開車衝撞核三廠大門，遭警方喝止要求下車；趙記明告訴媒體，火警第一時間里民、鎮公所完全沒有接到通知，台電核三廠第一時間應通報縣政府通知里民疏散、完全不顧百姓生命危險。

住在南灣的潘姓居民事發時接受中央社記者電訪表示，住家距離核三廠約1公里，濃煙清晰可見，僅知大批消防趕往現場，並未收到疏散通知。

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屏東縣消防局表示，今天早上11時23分受理民眾報案，恆春鎮核三廠內冒出大量黑煙，派遣第四大隊、恆春、墾丁、滿州及車城分隊共計12車21人前往，現場指揮官為大隊長黃基峰。

屏東縣消防局指出，上午11時34分聯繫核三廠回報現場為廢棄空壓機廠房後方2座冷卻水塔起火，10分鐘內恆春分隊回報火勢熄滅，核三廠消防隊出2條水線降溫，早上11時44分回報現場燃燒廢棄品，無危險物品，為施工切割廢棄鐵材時不慎引起，11時50分火勢已熄滅。（編輯：陳仁華）1140306