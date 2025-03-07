日本全齡牛肉進口爭議 食藥署長姜至剛：不相信專業非國人之福

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）衛福部擬開放日本全牛齡牛隻進口，遭消基會反對。食藥署長姜至剛今天強調，從實地查廠、風險評估到書面審查都相當完備，若不相信甚至負面看待專家專業，不是國人之福。

台灣過去禁止狂牛症疫區國家輸入牛肉，繼美國、加拿大之後，衛生福利部食品藥物管理署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，未來擬開放日本全牛齡進口。預告評論期60天。

然而這項草案引發消基會不滿，質疑日牛的狂牛症「風險仍在」，因日本自2001年發現狂牛病起，已有10例以上，且潛伏期有10年，又通常發生在5歲以上牛隻，過去才會有30個月以下月齡的限制，如果開放全牛齡牛肉進口，消費者仍有可能透過食用「被狂牛症病毒感染的肉類」而發生海綿樣腦病變，即人類「庫賈氏症」。

姜至剛今天下午主動接受媒體電訪說明，強調消基會這是「誤會了」，食藥署針對開放全牛齡日牛，食安風險分析的審查過程非常完整，除了書面審查外，分別在2019年、2020年、2021年前後召開3次專家會議，2022年10月食藥署也跟專家赴日實地查廠。

姜至剛指出，相關風險評估與實地查廠報告，早已全部發布在食藥署網站上，公開透明。他並解釋，經風險評估分析換算，每1億5000萬人口食用，僅1人有曝露風險。

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姜至剛2月27日才剛走馬上任，「這是我上班第一天蓋出去的公文，但站在國人健康前面，我毫無疑慮。」他說，國內牛肉9成是進口，日本牛肉只占1.4%，而日本最後1例狂牛症是在2009年，已是15年前，世界動物衛生組織（WOAH）認定日本為風險可忽略國家，所有牛齡、所有部位均安全，均可貿易。因此，食藥署的風險評估是把所有風險因子都考量了，才決定開放。

姜至剛直言，專家是以科學為基礎說話，假如台灣社會面對食品安全，沒有辦法相信專家，甚至捨棄或負面看待專家的專業性，未來恐沒有專家願意出來承擔責任，這不是台灣國人之福，重申預告開放絕對不是貿然。（編輯：陳政偉）1140307