日本和牛外銷創新高 台灣是成田機場最大出口地

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本「和牛」在全世界愈來愈受饕客歡迎，2023年出口數量及金額雙創歷史新高紀錄。如果單看從成田機場輸出的生鮮及冷藏牛肉，台灣成最大出口地，其次為美國、香港等地。

日本每日新聞報導，日本境內生產的牛肉出口成長，根據東京海關公布的2023年貿易概況統計，生鮮及冷藏牛肉出口量為4219公噸，較2022年成長13%，出口金額也成長9%到295億9200萬日圓（約新台幣62億1900萬元），數量及金額雙創歷史新高紀錄。

如果從日本境內各機場出口狀況來看，千葉縣內的成田機場以出口數量1007公噸、出口金額76億3500萬日圓，雙居日本各機場之冠。

而成田機場2023年出口牛肉最多的目的地是台灣，其次依序為美國、香港、加拿大及新加坡。

「和食」2013年被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為非物質文化遺產，日本產冷藏牛肉出口量從當年的415公噸、出口金額25億8200萬日圓逐年成長，到2023年已逾10倍之多；至於冷凍牛肉的部分，也透過日本各地港口輸出，數量同樣持續成長。

日本畜產物輸出促進協會表示，從日本出口的牛肉，在歐美等國主要享用方式以牛排為主，至於出口亞洲地區的部分，包括壽喜燒或涮涮鍋等各種食用方式持續普及。

協會專務理事川島俊郎說，和牛在全球各國都很受歡迎，海外宣傳活動也有助出口增長。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1130227