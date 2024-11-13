日本發生牛結節疹 乳品須經巴斯德滅菌方可輸台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北13日電）立委質疑日本發生牛結節疹，未如金門爆發時般管制，只限制低溫鮮乳輸入。農業部今天表示，依據國際規範，肉品輸入不受此疫情影響，乳品則新增須經巴斯德滅菌才能輸入台灣。

立法院經濟委員會今天安排農業部部長陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委謝衣鳳質詢，最近看到日本福岡、熊本的牧場發生牛結節疹（LSD），過去2020年7月金門也有爆發相關疫情，整隻牛都被禁止輸入台灣；但是這次對於日本所發生的疫情，只有限制鮮乳的進口，且是低溫鮮乳，保久乳還不在範圍內。

農業部部長陳駿季說，金門當初還有口蹄疫防疫未確實施打疫苗問題，情況不同。農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章說明，根據世界動物衛生組織（WOAH）規定，骨骼肌是安全貿易商品，所以日本牛肉輸入台灣，不受牛結節疹疫情影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

乳品部分，他說，日本已發生疫情，不符合原本檢疫文件議定必須90天內沒有疫情發生的規定，最近並重新議定檢疫文件，依據WOAH規定，牛奶應來自非疫區或是「經巴斯德滅菌」，後者為新增的規定。

接受媒體聯訪時，邱垂章補充，重新議定檢疫文件後，日本的乳品還沒輸入，之前輸入的也都符合90天內沒有發生牛結節疹疫情的規定；保久乳則已滅菌，所以沒有限制輸入。（編輯：陳清芳 ）1131113