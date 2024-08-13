米格魯來源有限 防檢署、關務署合作檢疫犬培育

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）國內米格魯幼犬來源有限，為提升邊境查驗效能，防檢署繼不定期自關務署累計遴選28隻拉布拉多培訓為檢疫犬，今天簽署「推動檢疫備訓犬培育及照護合作協議」，確立合作關係。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，今天由防檢署署長邱垂章、關務署署長彭英偉代表簽署「推動檢疫備訓犬培育及照護合作協議」，藉此合作提升邊境查驗效能。

防檢署說明，由於國內近年米格魯幼犬來源有限，且澳洲等國已有以拉布拉多為檢疫犬執勤的趨勢，加上過去防檢署不定期向關務署緝毒犬培訓中心遴選適合培訓的拉布拉多幼犬，已建立默契，且關務署培育的拉布拉多犬隻特性穩定，經防檢署訓練成為檢疫犬後，執勤成效良好，今天簽署合作協議，讓合作更明確化。

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防檢署告訴中央社記者，目前有56隻檢疫犬，其中米格魯25隻、米克斯1隻、史賓格1隻，以及拉布拉多29隻，其中28隻來自關務署培育、1隻由防檢署自行從其他來源挑選；全數在桃園國際機場、高雄小港機場、台中清泉崗國際機場、台北松山機場、金門水頭碼頭等5個國際機場港站執勤。

防檢署重申，疫情解封後，旅客入境增加，從民國112年4月10日起，全國各國際機場港站執行綠線加強執法措施，並調整檢疫犬隊搭配執勤，動植物產品違規案由112年4月每萬人3.77件，至今年6月已降低為每萬人1.71件，迄今每月入境人數雖持續上升，顯見違規裁罰比率則降低，檢疫犬搭配執法可有效遏阻旅客違規。（編輯：李亨山）1130813