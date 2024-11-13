農業部祭養登及產量查核 阻中國牡蠣、淡菜輸台

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）立委質詢中國牡蠣混充輸入台灣，農業部長陳駿季今天說，業者透過表面上像正常貿易輸入，但含糊稱自養，因沒證明就很難處理，將推動養殖登記、產量查核制度，淡菜也要做數量稽核。

立法院經濟委員會今天安排農業部部長陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告，並備質詢。

民進黨籍立委蔡易餘質詢中國牡蠣混充金門、馬祖養殖輸入台灣本島。陳駿季指出，表面上看起來很像是正常貿易輸入，因為沒證明，就很難處理；因此農業部要推動金門牡蠣養殖登記、數量登記，再跟養殖來源場做勾稽，這樣就能避免只是「很含糊地說是我自己養的」疑義。

實際執行時，陳駿季說，農業部水試所將跟金門縣水試所合作，協助相關作業落實執行。

陳駿季進一步說，第2部分就是針對走私，農業部會跟海委會加強查緝走私，近期就會進行討論。

對於業界都知道真正大宗是中國淡菜混充輸入台灣本島，並非牡蠣。陳駿季告訴中央社記者，也會推動做數量稽核制度。

農業部漁業署告訴中央社記者，今年已經補助馬祖建立養殖管理，並由其執行查核。（編輯：陳政偉）1131113