食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口 消基會反對

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（中央社記者楊淑閔、沈佩瑤台北7日電）衛福部食藥署預告草案，未來擬開放日本全牛齡進口。消基會今天表示，日牛的狂牛症「風險仍在」，不能在沒有公布查廠結果及任何資訊下開放，因此持反對意見。

對於這項預告草案，衛生福利部食品藥物管理署回覆中央社記者時重申，實際上路時間還要看預告期間所蒐集意見而定。另外，風險評估及實地查核報告於3月4日同步公開在食藥署網站上。

食藥署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，未來擬開放日本全牛齡進口。預告評論期60天。

對此，消基會今天發布4點聲明，表明反對。

消基會認為，日牛的狂牛症「風險仍在」，因為日本自2001年發現狂牛病起，已有10例以上，且潛伏期有10年，又通常發生在5歲以上牛隻，過去才會有30個月以下月齡的限制，如果開放全牛齡牛肉進口，消費者仍有可能透過食用「被狂牛症病毒感染的肉類」而發生海綿樣腦病變，即人類「庫賈氏症」。

消基會主張，不能在沒有公布查廠結果，沒有任何公告訊息前，即貿然、突襲式公告意欲開放日本全牛齡牛肉進口。

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消基會指出，公告的草案並未明確解釋為何要進行修正，衛福部應清楚說明修正原因及背景，以確保消費者的知悉權，並據以做決定的選擇權。

消基會質疑，媒體報導近日即將推動台日經濟夥伴協定（EPA），若用進口全牛齡日牛換取簽訂EPA，有犧牲消費者健康換取經濟發展之嫌。（編輯：管中維）1140307