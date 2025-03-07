王毅喊「中國台灣省」 陸委會：互不隸屬是現狀

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國大陸外交部長王毅今天指稱，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」；陸委會回應，北京扭曲聯大第2758號決議，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀。

大陸委員會（陸委會）7日透過書面表示，聯大第2758號決議內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共刻意曲解決議，不當連結「一中原則」，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認事實。北京意圖矮化中華民國主權地位，阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

陸委會指出，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，與友好國家合作，維護國家主權及台灣整體利益。

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王毅今天在中國大陸全國人大外交主題記者會上表示，聯合國大會於1971年以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利，將台灣當局代表從聯合國及一切機構中驅逐出去。

王毅指稱，聯大第2758號決議解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、或「一中一台」任何可能，台灣在聯合國唯一稱謂就是「中國台灣省」。（編輯：周慧盈）1140307