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談2758決議 王毅：台灣在聯合國稱「中國台灣省」

2025/3/7 11:32（3/7 11:41 更新）
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針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，中國外交部長王毅（左二）7日表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月7日
針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，中國外交部長王毅（左二）7日表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月7日
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（中央社記者謝怡璇北京7日電）針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，中國外交部長王毅今日表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

14屆全國人大三次會議外長記者會今天在梅地亞新聞中心舉行，鳳凰衛視提問，一段時間以來，有出現一種論調，認為聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織，對此有何回應？

王毅表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

王毅重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。「今年是台灣光復80週年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的開羅宣言、波茨坦公告都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認波茨坦公告無條件投降。這些都確認中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分」。

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王毅表示，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

王毅提到，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不應搞雙重標準。尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國就應反對任何形式的台獨。實現完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在。（編輯：周慧盈）1140307

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