王毅再扭曲聯大2758決議 林佳龍：中國對台法律戰

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（中央社記者吳書緯台北7日電）針對中國外交部長王毅今天扭曲聯大2758號決議；外交部長林佳龍表示，聯大2758號決議並未提到台灣，中共以法律戰積極扭曲2758號決議文，將台灣議題扭曲為內政問題，阻止國際對台灣的支持。

針對 聯合國大會第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 不等於一個中國原則的觀點，王毅今天表示，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

林佳龍下午接受訪問表示，聯大2758號決議文過去長期被中共扭曲成「一個中國」或是「包含台灣」，這些年大家已經很清楚，尤其是西方民主國家，都澄清聯大2758號決議文只處理中國代表權，並未提到台灣，甚至歐洲議會通過的決議也提到，在決議文的150個字，沒有出現「台灣」。

林佳龍說，美國國務院也有說明，聯大第2758號決議沒有提到台灣，或是台灣與其他國家交往，以及參加國際組織的權利，這也是現在幾乎所有民主國家，除了美國、歐洲議會外，包括澳洲、荷蘭、加拿大等國，都陸續通過新的決議文，或是政府發布聲明。這也說明為什麼中國很緊張，需要不斷地去扭曲聯大2758號決議文。

林佳龍表示，中共積極想扭曲聯大2758號決議，是因為如果台灣被解釋為中國的一部分，台灣議題就是內政問題，台海就變成內海，中國就可以併吞、出兵台灣，國際就不能介入，這是隱藏在法律戰背後的混合戰，也就是中國以法律做基礎併吞台灣，去阻止國際對台灣的支持。

外交部也發布新聞稿指出，對於王毅顛倒是非及悖離事實的荒誕謬論，再次公然片面破壞現狀，以及企圖蒙蔽並誤導國際視聽的惡劣行徑，外交部表達強烈不滿與嚴正譴責。

對於王毅向日本喊話「藉台灣生事，就是給日本找事」，林佳龍說，中國不只對台灣，對日本、澳洲乃至於全世界都是在擴張、改變現狀，所以不只在台海，東海與南海都是，全世界慢慢瞭解中國武力的擴張，想要衝破第一島鏈，當然各國必須要團結起來阻止中國擴張。

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林佳龍說，日本基於國家利益，知道台灣如果有事，影響的會是全世界，特別是第一島鏈，日本與美國也有日美安保條約，台灣與美國也有台灣關係法，所以不管是雙邊還是多邊的架構，美國現在也透過印太戰略整合。

林佳龍表示，這也是為什麼美國總統川普（Donald Trump）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）在強調印太戰略時，都特別關心台灣，反對中國單方面以武力或脅迫改變現狀，並支持台灣參加國際組織。（編輯：林興盟）1140307