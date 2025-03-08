中國經濟衰退 全國人大：制定民營經濟促進法

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（中央社台北8日電）中國全國人大、政協會議日前揭幕，全國人大常委會委員長趙樂際今天談到全國人大常委會未來一年任務時表示，已安排審議34件法律案，包括制定民營經濟促進法、金融法及金融穩定法等。

綜合央視網等陸媒報導，14屆中國全國人大三次會議上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，趙樂際報告今後一年的工作時提到要發展「全過程人民民主」，穩中求進推動人大工作高品質發展，為以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。

在立法工作上，趙樂際提到，已安排審議34件法律案，包括對於健全全過程人民民主制度體系而修改村民委員會組織法、城市居民委員會組織法；針對著鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建構而制定民族團結進步促進法。

另對於健全社會主義市場經濟法律制度而制定民營經濟促進法、國家發展計畫法、金融法、金融穩定法、耕地保護與品質提升法，以及修改反不正當競爭法、企業破產法、農業法、漁業法、民用航空法、銀行業監督管理法。

此外，趙樂際指將制定涉及生態、國家安全體系的原子能法、突發公共衛生事件應對法、網路安全法、治安管理處罰法，並且加強涉外領域的立法，修改對外貿易法，以及針對人工智慧、數位經濟、大數據等新興領域加強立法研究。

在加強人大對外交往方面，趙樂際表示要深化治國理政經驗交流、積極進行對外宣介，增強中國道路、理論、制度、文化的影響力和感召力，並「在涉及國家核心利益問題上主動發聲、敢鬥善鬥」。

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中國經濟面臨衰退之際，民企角色變得更加重要，全國人大、政協「兩會」登場前，官方加強釋放重視民企的訊號，外界預期官方在刺激經濟、維護營商環境、保障民企等方面將提出更多措施。

「民營經濟促進法（草案）」已進入二審。中國人民大學教授聶輝華稍早前接受中央社採訪時表示，推動「民營經濟促進法」等法案是今年人大、政協「兩會」的重點工作。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140308