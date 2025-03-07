中國兩會期間家庭教會受壓 安徽廣西基督徒被捕

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（中央社台北7日電）中國全國「兩會」召開之際，官方加緊對基督教教會的管控，安徽、廣西等地據報先後有10多名基督徒遭行政拘留或刑事拘留，教會場所遭遇打砸和強行接管。

中國全國人大和政協會議正在北京召開，美國自由亞洲電台6日報導，安徽、廣西和雲南等地最近都有教會受到衝擊，信徒被捕、甚至被刑事拘留。

據報導，其中安徽省淮南市潘集區田集街道新一村教會本週三（5日）傳出消息，教會牧師趙宏亮及另8名基督徒上個月以來先後被捕；被抓9人中，包括趙宏亮在內的4名男性已被刑事拘留，另5名信徒交保。當地政府已強行接管教堂，並派出街道和民宗部門進駐管理，警方持續騷擾信徒。

一名了解該教會情況的陳姓牧師告訴自由亞洲電台，目前正值「兩會」期間，當局對安徽、河南及浙江等基督徒活躍地區都加強了對教會的管控，尤其是那些以前曾抵制官方教會的信徒首當其衝，新一村教會屬於官方認可的「三自」教會，但仍被整頓。

報導說，淮南市潘集區政府和該區民族宗教事務局2月26日發布對宗教場所和信徒的公告稱，「為進一步加強對轄區宗教場所規範管理」，新一村教堂相關人員因涉嫌違法犯罪已被公安機關採取強制措施予以刑拘。潘集區民宗局、田集街道辦事處抽調專人成立聯合工作組，進駐教堂展開相關工作，直至教堂內部管理邁入正軌。

上述公告警告基督徒必須在法律允許範圍內進行宗教活動，否則將依法嚴處。

報導引述淮南另一家庭教會周姓牧師指出，當地每個村都有教會，新官上任立功心切，就拿壓制教會作為立功的手段。

報導進一步表示，廣西百色市一家庭教會本月1日晚突遭警方突襲，包括3名兒童在內的9名基督徒被帶走，目前仍有3人未獲釋。

廣東江門一名孫姓牧師透露，近期各地教會都傳出有教會受壓，尤其威脅那些帶子女參加聚會的信徒，「河南、還有安徽、深圳等地教會受到威脅、恐嚇，就說他們不應該讓未成年人聚會，屬於非法聚會」。

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雲南香格里拉一名家庭教會信徒也表示，官方近期雖然未阻止信徒聚會，但是規定每一次聚會人數不得超過8人，還在家門口安裝攝影機，觀察聚會人數。

報導表示，中國近年持續加強管控基督教，特別是在家庭教會領域，採取限制、壓制甚至直接取締措施。這次「兩會」期間安徽、廣西等地的連串打壓行動，再次反映了中國對宗教自由的強硬立場。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1140306