北京反制加拿大 官媒：回擊對中加關稅以討好美國

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（中央社台北8日電）中國今天宣布對加拿大豌豆等商品加徵最多100%的關稅。中國央視旗下新媒體玉淵譚天表示，這是中國首次採取全球反歧視措施，「若有國家妄圖透過對中加關稅來討好美國，換取美國免除對自己國家加關稅，中方會堅決回擊」。

「玉淵譚天」微博指中國商務部8日發布反歧視調查報告，建議對加拿大採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅，這是中國首次發起反歧視調查並採取反歧視措施。

文章說，這是對加拿大錯誤選擇的有力反制，「更是對一些意圖對中國加徵關稅換取美國不對其加徵關稅的國家的強烈警示」。

文章指出，加拿大去年宣布對中國電動汽車加徵100%關稅、對中國鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在一場閉門會議直言，要與世界其他經濟體協調一致，所以要對中國加關稅。加拿大對中加關稅前不久，美國對中國電動汽車徵收100%關稅。

文章表示，加拿大對中國加徵關稅後，中國電動汽車對加拿大出口從當年8月的8972輛直線下滑到12月的100輛，幅度達99%，企業損失嚴重。鋼鐵、鋁及其他相關行業也受到不同程度衝擊。

文章提到，美國最近開始對多個國家加關稅，有些國家指望透過對中國加關稅來換取美國減免其關稅。中國的反歧視規定適用於所有國家和地區，「如果有哪些國家試圖和美國進行所謂的利益交換，妄圖通過對華加徵關稅的方式來討好美國，來換取美國免除對自己國家的加徵關稅，那中方同樣也會動用這一反歧視工具進行堅決回擊」。

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文章表示，加拿大有多種方法可以中止中國的反歧視措施，包括停止侵害中國利益、賠償中國的損失，以及透過協商達成共識。

除了加拿大被指跟隨美國對中國電動車加徵關稅，外媒報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前也表示，墨國將檢視對中國的關稅。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140308