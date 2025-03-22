0316-0322一週大事

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一週大事關注焦點：美國宣布生產F-47／德國修憲放寬舉債上限／以色列再襲加薩／川普廢除教育部／國軍志願役加給增加／比特犬2度咬人遭沒入／監院認定柯文哲政治獻金申報不實

國外新聞

★川普：美將生產新一代戰機F-47 配最先進匿蹤技術

美國總統川普21日宣布，美國空軍將授予波音公司合約打造第6代戰機F-47，並將配備最先進的匿蹤技術，川普表示F-47將成為最先進、最強大、最具殺傷力的飛機，確保美國在空中維持主導地位。專家認為，F-47整體研發、籌獲成本恐不下於500億美元（約新台幣1.7兆）。

★德國修憲放寬舉債上限 梅爾茨政府特別預算達5000億歐元

德國聯邦參議院21日通過修憲案，放寬國家舉債限制，為候任總理梅爾茨提出的5000億特別基金取得法源依據。未來德國聯邦政府可在國防、資安等領域，針對超出GDP1%的支出額度舉債，2025年預估舉債空間將超過440億歐元。同時創設一項不受「債務剎車」限制的特別基金，新政府可動用高達5000億歐元，投入全國基礎建設翻新與工業綠色轉型。

★塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼

塞爾維亞首都貝爾格勒示威人潮占滿國會周邊街道。（路透社）

塞爾維亞首都貝爾格勒16日至少10萬人聚集進行反貪腐示威。抗議行動的起因與去年11月塞國諾維薩德一座火車站屋頂坍塌造成15人喪生有關，政府早被控在營造建設計畫上貪腐、監管不周，事件爆發後成為民怨爆發的導火線，多月來抗議規模不斷擴大，學生、教師和農民也紛紛加入，對總統武契奇構成一次重大挑戰。政府定調抗議行動意在破壞塞爾維亞穩定，且有西方情報機構在背後撐腰。

★美國空襲葉門叛軍 青年運動反擊美軍航艦

美軍15日在一處秘密基地發射飛彈。（美國中央司令部提供 via 路透社）

伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」旗下電視台報導，美國17日空襲葉門港市荷台達與焦夫省，進一步擴大美國總統川普1月就職以來在中東規模最大的軍事行動。青年運動隨後也以軍事行動回應，他們向美軍船艦發射18枚飛彈並出動1架無人機。

★德法英外長聯合聲明 籲立即恢復加薩停火

以色列恢復對加薩空襲。圖為20日從邊境望去，有加薩民眾在毀損的建築間行走。（路透社）

以色列18日起對加薩走廊發動自停火協議生效以來最猛烈的空襲，同時禁止加薩主要南北幹道通行，以此要求加薩居民歸還人質並推翻巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯。當局統計，自以色列重啟戰火以來共有504人喪生，其中包括190多名兒童。德國、法國與英國的外交部長21日晚間呼籲「立即恢復」加薩停火，讓援助物資運入加薩走廊。

★伊斯坦堡市長被捕引發激憤 反對黨稱逾30萬人上街抗議

土耳其有逾30萬民眾上街抗議政府逮捕伊斯坦堡市市長。（路透社）

土耳其反對黨領袖歐澤21日指出，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯遭逮捕後引發激憤，有超過30萬人加入伊斯坦堡等地大規模抗議活動，警方與抗議群眾在伊斯坦堡市政廳前爆發衝突，鎮暴警察使用橡膠子彈和催淚瓦斯進行壓制。伊瑪莫魯19日被指控犯下領導犯罪組織、賄賂和招標舞弊等罪名。主要在野黨原先擬提名伊瑪莫魯為總統候選人，挑戰執政超過20年的艾爾段。

★川普簽署行政命令廢除美國教育部 須經國會同意恐難過關

白宮東廳擺設了多張書桌，美國總統川普簽署行政命令關閉教育部。（路透社）

美國總統川普20日簽署一份旨在關閉教育部的行政命令，盼把教育事業回歸各州，民主黨人和教育界猛烈抨擊，認為這是「具破壞性和毀滅性」的舉措。廢除教育部須國會同意，儘管共和黨目前在聯邦參議院有53票對47票優勢，但須民主黨人協助才能取得60票門檻，而廢除教育部幾無可能獲民主黨支持。

★蘇丹兩年內戰關鍵一役 軍方奪回總統府

蘇丹軍隊21日從「快速支援部隊」手中奪回總統府，重創這個準軍事團體，這是雙方交戰2年來，蘇丹軍方最重要的勝仗之一，即便這未能讓蘇丹軍隊完全控制首都喀土穆，至少也占了上風；蘇丹其他地區則仍陷入分裂。蘇丹敵對將領之間的奪權之爭始於2023年4月15日，已有數萬人命喪戰火，逾1200萬人流離失所。

★全球第2繁忙英國希斯羅機場停電一度全關閉 恢復運作增人力航班

英國希斯羅機場21日因附近供電的變電站發生火災，導致嚴重停電造成航空交通大亂，至少1300個航班、近30萬名旅客受影響。機場22日恢復正常運作，並已增加人力與航班疏運乘客。

★柯芬特里獲選國際奧會首位女主席 將迎審視性別、俄運動員難題

辛巴威籍的柯芬特里獲選為國際奧林匹克委員會新任主席。（路透社）

國際奧林匹克委員會20日選出新主席，由辛巴威籍的國際奧會理事柯芬特里勝出，她也成為首位獲選國際奧會主席的女性和非洲人，是有史以來最年輕國際奧會主席。上任後，她將面臨地緣政治的不確定性、各方對於奧運發展的質疑，以及嚴格審視性別等棘手難題。

國內新聞

★賴總統宣布國軍4/1起加薪 基層作戰部隊每月最多增1萬2000元

賴清德總統宣布4月1日起志願役將加薪。中央社記者徐肇昌攝 114年3月21日

總統賴清德21日宣布國軍待遇調整自4月起實施，志願役勤務加給分3等級調整，少校及少校以下軍官與士官、士兵從1萬元調整為每月1萬5000元，增幅為5000元，中校與上校增加4000元，將官增加3000元。戰鬥部隊加給方面，第1類作戰部隊調升至每月1萬2000元，增幅達7000元，第2類戰鬥支援部隊調升至7000元。因此，第1類作戰部隊少校（含）以下的的志願役官、士、兵薪資增幅達到每月1萬2000元。

★大法官提名出爐 司法院長蔡秋明、副院長蘇素娥

總統府21日公布7位大法官被提名人，其中大法官兼司法院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，擁有近30年檢察官實務，且擅長國際司法交流；大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官，在推動國民法官制度著力甚深，熟悉司法改革推動脈絡。

★陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署廢止居留許可要求限期離境

陸配「恩綺」在抖音頻道發布多部武統侵略台灣影片。（圖取自恩綺抖音網頁douyin.com）

繼下令「亞亞在台灣」限期出境之後，內政部移民署21日再宣布廢止2名在台陸配的居留許可。移民署表示，在網路上以「小微」及「恩綺」為名的中國籍配偶曾發布網路影片，內容涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵台言論，經調查並通知當事人陳述，並在與行政院陸委會等機關會商後，廢止2人在台依親居留許可，依法要求限期離境。

★柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬

監察院認定，民眾黨前主席柯文哲在民國113年總統選舉期間，政治獻金收支狀況有4大類違法情形，包括故意申報不實收支金額達新台幣6530萬餘元等，其中包括募款演唱會售票，及透過木可公司販售競選小物收入，故意匿未申報，違反政治獻金法，合計裁罰柯文哲新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元。

★內政部：14名國人持中國身分證遭註銷戶籍 要恢復有難度

台灣人持有中國身分證風波延燒，內政部長劉世芳20日說，共40多人進入調查程序，有14名國人被註銷戶籍，健保、身分證與護照等也會被取消，未來要再恢復中華民國戶籍有難度。

★預算遭大砍付不出水電費 監察院將提釋憲與暫時處分

監察院預算遭大幅刪減，影響公務運作及職權行使，將向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。圖為監察院副院長李鴻鈞。中央社記者謝佳璋攝 114年3月18日

遭立法院大砍預算的監察院18日表示，已欠2個月水電費，並遭台電公司要求擬具還款計畫，目前已暫停一般視訊陳情服務，未來恐將暫停傳真陳情服務，此外，因郵資、紙張等經費嚴重不足，改以電子郵件回復陳情民眾。立法院將在總統公布總預算案後同步向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

★南非將台北聯絡代表處降級 更名為商務辦事處

南非政府片面要求台灣代表處遷離首都，擅改駐處名稱。涉外官員19日表示，若南非一再執迷不悟，台灣將暫停各項合作，中止給予南非籍人士來台受訓名額、嚴審來台簽證甚至經貿反制，全面回應南非政府破壞雙邊協議的惡意打壓，直到南非方釋出具體善意為止。

★陸資新加坡商承接國泰世華信用卡系統 經濟部開罰217萬

有媒體揭露，具有中國政府背景的中資企業「認和科技」，繞道新加坡來台設立子公司，承接國內銀行信用卡核心系統升級專案，引發資安疑慮。經濟部長郭智輝18日表示，將依兩岸人民關係條例第93條之1，處以新台幣217萬元罰鍰。國泰世華銀回應，已和認和科技解約，且無資訊外洩疑慮。

★北市比特犬2度咬人 產業局更裁共罰20萬沒入犬隻

台北市比特犬兩度跳出車窗咬人，市府更裁開罰飼主新台幣20萬元及沒入犬隻（圖）。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月18日

北市比特犬Lucky 2度跳出車窗咬傷人，台北市動保處裁處2案金額改為分別5萬元和15萬元，共20萬元，並沒入犬隻。因北市採取零撲殺政策，動保處將評估把Lucky送養，但期間仍要視訓練時情形是否可與人相處，目前暫無人聯繫願領養。

★陳傑憲與統一獅簽10年合約 總值2億元破紀錄

圖為陳傑憲2月2日統一獅春訓開訓典禮宣布續任隊長。中央社記者張新偉攝 114年3月21日

中職統一獅隊與球員陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬元，激勵獎金3200萬元。統一獅總經理蘇泰安表示：「相信這份合約，絕對符合傑憲身價，而這些都是他平日各項堅持與自我要求，才能創造職業價值，也是選手們最佳典範」。