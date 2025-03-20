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國際奧會改選 柯芬特里獲選成為首位女性主席

2025/3/20 23:56（3/21 07:53 更新）
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辛巴威籍的柯芬特里（圖）獲選為國際奧林匹克委員會新任主席。（路透社）
辛巴威籍的柯芬特里（圖）獲選為國際奧林匹克委員會新任主席。（路透社）
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（中央社納瓦里諾海岸20日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天選出新主席，由辛巴威籍的國際奧會理事柯芬特里（Kirsty Coventry）勝出，她也成為首位獲選國際奧會主席的女性和非洲人。

法新社報導，柯芬特里曾拿過兩面奧運游泳項目金牌，41歲的她也是有史以來最年輕國際奧會主席。

國際奧會新主席選舉在希臘納瓦里諾海岸（Costa Navarino）附近的渡假飯店內進行，約有100位符合資格的國際奧會委員進行投票，柯芬特里只用了第一輪投票就拿下多數選票勝出。

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美聯社報導，國際奧會新主席將有8年任期，面臨的主要議題包括主導奧林匹克運動會在政治和體育層面順利進行，以便於2028年在美國洛杉磯舉辦夏季奧運，並選出2036年奧運主辦國。

現任國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已經達到12年任期限制，他將於6月23日國際奧林匹克日（Olympic Day）正式卸任。（譯者：陳彥鈞）1140320

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#國際奧會
#奧運
#奧林匹克運動會
#國際奧林匹克委員會
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