伊斯坦堡市長被捕引發激憤 反對黨稱逾30萬人上街抗議

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（中央社伊斯坦堡21日綜合外電報導）土耳其反對黨領袖歐澤（Ozgur Ozel）今天指出，伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）遭逮捕後引發激憤，有超過30萬人加入伊斯坦堡等地大規模抗議活動。

土耳其當局19日拘捕土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的主要政治對手伊瑪莫魯，指控他涉嫌貪污及幫助恐怖組織。

伊瑪莫魯面臨兩項獨立調查，指控內容包括領導犯罪組織、賄賂和招標舞弊等罪名。

共和人民黨（CHP）主席歐澤在市政廳前告訴抗議群眾：「我們人數有30萬人。」

他表示，抗議群眾在這個土耳其最大城市多處地點聚集，因為道路和橋樑封閉，群眾無法聚集在一起。

根據法新社和土耳其媒體報導，警方今天與聚集在伊斯坦堡和西部城市伊茲米爾（Izmir）的抗議群眾發生衝突，鎮暴警察向群眾發射橡膠子彈和催淚瓦斯。

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法新社記者指出，雙方在伊斯坦堡市政廳前爆發衝突，土耳其警方大量動用橡膠子彈和催淚瓦斯進行壓制。

土耳其反對派電視台Halk TV報導，在伊茲米爾，鎮暴警察以水柱和催淚瓦斯驅散人群。（譯者：徐睿承）1140322

伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（圖）遭逮捕後引發激憤。（路透社）

許多年輕學生20日加入伊斯坦堡街頭的大規模抗議活動。（路透社）

抗議群眾20日在伊斯坦堡街頭與警方對峙。（路透社）

示威群眾在街頭焚燒物品，許多人高喊口號並揮舞土耳其國旗。（美聯社）