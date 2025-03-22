伊斯坦堡市長被捕引發激憤 反對黨稱逾30萬人上街抗議
2025/3/22 04:14（3/22 17:34 更新）
（中央社伊斯坦堡21日綜合外電報導）土耳其反對黨領袖歐澤（Ozgur Ozel）今天指出，伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）遭逮捕後引發激憤，有超過30萬人加入伊斯坦堡等地大規模抗議活動。
土耳其當局19日拘捕土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的主要政治對手伊瑪莫魯，指控他涉嫌貪污及幫助恐怖組織。
伊瑪莫魯面臨兩項獨立調查，指控內容包括領導犯罪組織、賄賂和招標舞弊等罪名。
共和人民黨（CHP）主席歐澤在市政廳前告訴抗議群眾：「我們人數有30萬人。」
他表示，抗議群眾在這個土耳其最大城市多處地點聚集，因為道路和橋樑封閉，群眾無法聚集在一起。
根據法新社和土耳其媒體報導，警方今天與聚集在伊斯坦堡和西部城市伊茲米爾（Izmir）的抗議群眾發生衝突，鎮暴警察向群眾發射橡膠子彈和催淚瓦斯。
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法新社記者指出，雙方在伊斯坦堡市政廳前爆發衝突，土耳其警方大量動用橡膠子彈和催淚瓦斯進行壓制。
土耳其反對派電視台Halk TV報導，在伊茲米爾，鎮暴警察以水柱和催淚瓦斯驅散人群。（譯者：徐睿承）1140322
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