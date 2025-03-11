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土耳其台灣中心裘振宇募款爭議 衛福部函請北市速查

2025/3/11 16:55（3/11 17:24 更新）
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台灣–雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳昱婷台北11日電）土耳其台灣中心2年多前以土敘大地震名義募款，如今傳出善款疑流向不明等爭議。衛生福利部今天說，已函請台北市政府速查；北市府表示，將請相關團體回應說明。

民國112年初，土耳其及敘利亞強震奪走上萬條人命，長期在土耳其的非營利組織「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（台灣中心）透過挖貝WaBay群眾集資平台接受捐款。

然而2年多來，土耳其台灣中心接連爆出疑違法募款及善款匯入台灣中心執行長裘振宇個人帳戶等爭議。根據三立新聞網昨天報導，經實地調查後發現，原本應該用來興建的收容中繼屋不見蹤影，善款去向疑點重重。

消息一出，心繫家鄉土耳其的藝人吳鳳今天也在臉書（Facebook）指出，2年前「這個人」跟他聯絡過，希望他幫忙拍片宣傳募款，但當時他們夫妻倆覺得有點疑慮，沒有進一步接觸。他呼籲盼持續追蹤監督。

由於這是台灣中心向台北市政府申請的合法勸募活動，衛生福利部表示，已函請台北市政府儘速查處。

台北市政府社會局人民團體科長陳郁君告訴中央社記者，裘振宇所創立的國際人道建築與教育協會曾於111年、112年及113年，分別申請3件公益勸募案件，許可募款使用計畫期限各為114年底、113年底及115年中。3案勸募使用目的有差異。

陳郁君指出，112年度案件已依公益勸募條例第20條規定報結並上網公告，將於114年排入財務查核。針對這次媒體揭露相關情事，將請相關團體回應說明。

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經營挖貝平台的貝殼放大股份有限公司表示，昨天第一時間在官網公告，此專案集資期間已有勸募合法性與款項運用相關討論，主管機關也表示將開始調查。基於災難救助的緊急人道需求與保護贊助者權益初衷，112年2月即公告在提案者出示相關文件釐清前，將保留部分款項不予撥出，並要求團隊依主管機關規範提出後續財務使用計畫。

貝殼放大說，就報導提出的各項內容與爭議，平台極度重視。雖然這項專案勸募活動已於112年結束，仍將秉持維護贊助者權益的一貫立場，要求提案者就報導內容盡速公開說明回應，以保護贊助者權益。（編輯：黃名璽）1140311

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圖為土耳其台灣－雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）建築群。（中央社檔案照片）
圖為土耳其台灣－雷伊漢勒世界公民中心（台灣中心）建築群。（中央社檔案照片）
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