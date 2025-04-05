加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「戴維森窗口」成關鍵年分 漢光軍演想定2027共軍犯台
首頁 / 生活
一週大事
新聞專題
一週大事1/300
首頁 / 生活

0330-0405一週大事

2025/4/5 11:41（4/5 12:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（美聯社）
美國總統川普2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：川普祭對等關稅衝擊全球／尹錫悅遭彈劾下台／緬甸地震逾3000死／中共對台軍演／金管會准新新併／百日咳國內病例數6年新高

國外新聞

川普猛揮關稅大刀全球股市哀鴻遍野 Fed示警可能推升美國通膨

美國總統川普2日宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。全球超過180個國家列入課徵名單，關稅劇烈幅度超過外界預估，對亞洲與歐盟等主要製造國將造成重大衝擊。川普宣布關稅政策後，引發全球股市血崩，美國股市4日再以暴跌收盤，創連續兩天超過1500跌點新紀錄。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾4日指出，川普推出的關稅措施增加失業率攀升風險，且可能導致通膨上升，造成經濟成長放緩。

川普對等關稅各國反應 日本嚴陣以待汽車徵稅、印尼不主張報復

美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，各國受到衝擊的產業及反應將陸續浮現。日本首相石破茂近日強調，「將徹底詳查對日本國內產業與就業的影響，並採取必要的萬全措施」，並表示將與執政黨儘早協調因應關稅具體內容。印尼貿易部長表示，不會像加拿大和歐盟那樣採取報復行動，而是確保與美國維持貿易關係。歐盟指出，將於4月底前公布應對措施。

尹錫悅遭彈劾下台 李在明金文洙韓東勳可能角逐總統大位

韓國憲法法院4日通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅立即免職停權。（中央社製圖）
韓國憲法法院4日通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅立即免職停權。（中央社製圖）

韓國總統尹錫悅的彈劾案4日確立，成為朴瑾惠之後韓國史上第2位遭到彈劾下台的元首，尹錫悅支持者憤怒落淚，支持彈劾的民眾則高喊「正義終將勝利」等口號狂歡。韓國最慢須於6月3日前改選總統，各黨火速展開選舉相關工作。根據韓國蓋洛普4日發表的民調結果，各黨參選人中，以在野黨共同民主黨代表李在明的34%支持率遙遙領先，其次為勞動部長金文洙和執政黨國民力量黨的前任黨魁韓東勳。

緬甸地震釀逾3000死 軍政府宣布停火至4月22日以利救災

圖為緬甸阿馬拉布拉鎮一棟建築因強震倒塌。（路透社）
圖為緬甸阿馬拉布拉鎮一棟建築因強震倒塌。（路透社）

緬甸日前發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）的地震，數以千計建築物倒塌、橋梁斷裂、道路扭曲變形，傷亡人數已超過3000人。反抗軍政府的武裝組織先前已片面宣布停火，軍政府2日表示，停火將持續至4月22日，若反抗組織重整旗鼓，軍方將採取必要措施。

韓國史上最大野火 疑56歲男子掃墓點火燒樹枝釀災

一名72歲的韓國婦人看著被野火燒毀的房屋。（路透社）
一名72歲的韓國婦人看著被野火燒毀的房屋。（路透社）

韓國3月21日起十多處野火延燒，奪走30條性命，並吞噬4萬8000多公頃的森林，是韓國有紀錄以來最嚴重的大火。慶尚北道義城是重災區，當地官員表示，一名56歲男子3月22日清理祖父母的墳地時，疑似試圖用打火機清祖墳上方的樹枝，意外引發火災。

尼坦雅胡遭通緝仍出訪匈牙利 總理奧班宣布退出國際刑事法院

國際刑事法院（ICC）去年以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對以色列總理尼坦雅胡發布逮捕令。匈牙利總理奧班隨後向尼坦雅胡提出訪問邀請，表示不會執行逮捕令。尼坦雅胡2日抵達匈牙利後，奧班宣布退出國際刑事法院，這是2023年以哈戰爭以來，尼坦雅胡首次訪問歐洲。ICC表示，即使退出，匈牙利仍有「義務」與其合作。

ChatGPT生成吉卜力風格圖像 是否侵權引發關注

OpenAI新推出的ChatGPT圖像生成器，因能生成具日本動畫工作室吉卜力風格的迷因圖，在網路上爆紅，但引發外界質疑是否侵權。吉卜力旗下作品包含「龍貓」和「魔法公主」。日本動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗告訴法新社，人工智慧（AI）可能有奪走日本動畫藝術家工作風險，但他身為吉卜力工作室創意命脈的父親宮崎駿無可取代。

富比世2025全球富豪榜馬斯克穩坐首位 祖克柏、貝佐斯名列第2及第3

「富比世」雜誌1日公布2025年全球富豪榜，馬斯克以3420億美元（約11兆3373億元台幣）淨資產穩坐首位，遙遙領先第2名的Meta執行長祖克柏（淨資產2160億美元）和第3名的亞馬遜創辦人貝佐斯（淨資產2150億美元）

字節跳動疑傳送歐洲用戶數據至中國 可能挨罰5億歐元

彭博3日報導，短影音平台TikTok母公司字節跳動可能因非法傳送歐洲用戶資料至中國，遭歐洲監管當局開罰逾5億歐元（約新台幣183億元），這將進一步加劇全球對這款程式日益反感的情緒。

小米SU7車禍爆燃車門打不開釀3死 智慧駕駛與電池安全問題受矚

中國一輛小米SU7電動車在高速路段碰撞後爆燃釀成3死，引發各界關注，也對於電動車的智慧駕駛系統、電池安全等問題議論。中國汽車專家坦言，這起事件顯示「造車新勢力」面對共同難題。

國內新聞

中共對台軍演出動71機25船艦 國防部嚴密監控

中共1日在台灣周邊展開聯合演訓，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控應處。（中央社製圖）
中共1日在台灣周邊展開聯合演訓，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控應處。（中央社製圖）

共軍東部戰區1日無預警宣布對台軍演，聲稱這是對台獨勢力的「嚴重警告和有力遏制」。總統賴清德第一時間指示國安與國防相關單位掌握狀況，並嚴厲譴責中國持續軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑。國防部偵獲中共71架次軍機、包含山東號航空母艦編隊作戰艦艇8艘在內共21艘軍艦、4艘海警船在台海周邊、西太平洋實施操演，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常備部隊戰備兵力，執行相關應處，防制共軍可能封鎖或是由演轉戰的後續行動。外交部呼籲中國立即停止無端軍事挑釁；美國在台協會表示正密切關注中國在台灣周圍的軍事活動，並說中國沒有理由進行不負責任的威脅與軍事壓迫。

川普關稅震撼全球台灣32% 總統：強力交涉維護國家利益

美國總統川普3日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其中美國對台課徵32%關稅。總統賴清德表示，對等關稅政策未能合理反映台美間貿易結構高度互補，和實質貿易關係，請卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。行政院長卓榮泰4日表示，工業與農漁業都受衝擊，評估影響最深的出口產業是電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電；農業則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，政府將投入新台幣880億元協助因應。

台積電高雄晶圓22廠投資逾1.5兆元 預計下半年量產2奈米

台灣積體電路製造股份有限公司31日在高雄廠舉行「2奈米擴產典禮」，為2奈米先進製程建廠與擴產重要里程碑，也宣示台積電先進製程根留台灣決心。中央社記者董俊志攝 114年3月31日
台灣積體電路製造股份有限公司31日在高雄廠舉行「2奈米擴產典禮」，為2奈米先進製程建廠與擴產重要里程碑，也宣示台積電先進製程根留台灣決心。中央社記者董俊志攝 114年3月31日

台積電3月31日在高雄舉辦2奈米擴產典禮，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積電2奈米量產後，前2年客戶委託設計定案數量將會超過3奈米同期表現，並在量產5年內驅動全世界約2.5兆美元的終端產品價值。高雄晶圓22廠全期投資將超過新台幣1.5兆元，加計南科晶圓18廠投資1.86兆元，台積電合計將投資3.36兆元，在南台灣打造全球最大的半導體製造服務聚落。

台股3月31日重挫906.99點創單日第4大跌點 新台幣改寫逾9年新低

美國將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股連動，3月31日收盤大跌906.99點，為單日第4大跌點；台積電領跌，尾盤爆出1.29萬張大量，終場下跌42元，收在910元，市值蒸發近新台幣1.09兆元。新台幣兌美元以33.13元開出後，匯價旋即下挫，貶破33.2元價位，最低觸及33.224元、重貶1.27角，收盤收在33.182元，盤中與收盤同創逾9年最低價。

金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金

金管會3月31日宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，合併後台新金為存續公司、新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。合併後的「台新新光金」將成為台灣第4大金控，總資產規模達8.43兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。

移民署執行強制出境 陸配小微4月1日下午搭機離台

陸配「小微」（左2）因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可且未依限期離境，「小微」1日上午由新北專勤隊人員帶至桃園機場。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月1日
陸配「小微」（左2）因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可且未依限期離境，「小微」1日上午由新北專勤隊人員帶至桃園機場。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月1日

陸配小微因發布影片涉呼應中共武統威脅，遭移民署廢止居留許可，又未依限期離境，移民署1日予以遞解出境，小微最後是在移民署人員的戒護下抵達機場，搭乘下午2時10分飛往廣州班機，成為近期因同樣理由遭到驅逐的第3名在台陸配。移民署表示，針對違法個案，絕對依法嚴查，堅毅執法，沒有妥協空間。

立院藍白延長核電廠運轉案送協商 採舉手表決會議紀錄不留名

立法院教育及文化委員會3月31日審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，內容是將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。民進黨立委以社會無共識為由，要求停止審查，但因人數不敵藍白而失敗。最後藍白以人數優勢，通過將條文保留送協商。會議中民進黨立委多次提出點名表決均遭否決，質疑藍白「敢做不敢當」，國民黨立委指開會都有錄影，「舉手一清二楚」，批民進黨鬧事。

罷免涉偽造或死亡連署 中選會向最高檢告發19案

中選會表示，針對各罷免案有提議前死亡、偽造等案件，已依法向最高檢察署告發19件，其中立委罷免案16件、縣市長罷免案1件、縣市議員罷免案2件。因各罷免案提出提議人名冊的時間、需補提等狀況不同，中選會將分批告發，不會有差別待遇。

百日咳家庭群聚女嬰媽媽曾祖母確診 國內累計11例6年新高

國內1日新增2例百日咳確診病例，個案為3月20日確診的南部2個月大女嬰同住接觸者，衛福部研判為家庭群聚感染。今年累計11例百日咳確定病例，病例數為6年同期最高，其中包含4起家庭群聚。疾管署發言人羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，若有久咳不癒狀況，要將百日咳列為可能性之一，接種疫苗是最有效的預防方法。

林智勝引退賽9月5日起大巨蛋連3場 喊話享受場上每個時刻

中華職棒味全龍隊3月31日下午在台北為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，林智勝面對媒體鏡頭做出揮棒動作，會中也談及過去的點點滴滴與感受。中央社記者王騰毅攝 114年3月31日
中華職棒味全龍隊3月31日下午在台北為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，林智勝面對媒體鏡頭做出揮棒動作，會中也談及過去的點點滴滴與感受。中央社記者王騰毅攝 114年3月31日

中職味全龍隊林智勝３月31日舉辦引退記者會，他說，其實過去4年球季結束一直在想退役這件事，不過每當休賽季自主訓練狀態不錯，都讓他打消念頭、選擇再戰一季，直到去年隨隊勇奪二軍總冠軍後，才下定決心高掛球鞋。林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他不改幽默個性笑說，很擔心坐不滿，甚至提議要唱歌催票。

一週大事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
0323-0329一週大事
23
更多編輯台推薦新聞：