0330-0405一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：川普祭對等關稅衝擊全球／尹錫悅遭彈劾下台／緬甸地震逾3000死／中共對台軍演／金管會准新新併／百日咳國內病例數6年新高

國外新聞

★川普猛揮關稅大刀全球股市哀鴻遍野 Fed示警可能推升美國通膨

美國總統川普2日宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。全球超過180個國家列入課徵名單，關稅劇烈幅度超過外界預估，對亞洲與歐盟等主要製造國將造成重大衝擊。川普宣布關稅政策後，引發全球股市血崩，美國股市4日再以暴跌收盤，創連續兩天超過1500跌點新紀錄。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾4日指出，川普推出的關稅措施增加失業率攀升風險，且可能導致通膨上升，造成經濟成長放緩。

★川普對等關稅各國反應 日本嚴陣以待汽車徵稅、印尼不主張報復

美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，各國受到衝擊的產業及反應將陸續浮現。日本首相石破茂近日強調，「將徹底詳查對日本國內產業與就業的影響，並採取必要的萬全措施」，並表示將與執政黨儘早協調因應關稅具體內容。印尼貿易部長表示，不會像加拿大和歐盟那樣採取報復行動，而是確保與美國維持貿易關係。歐盟指出，將於4月底前公布應對措施。

★尹錫悅遭彈劾下台 李在明金文洙韓東勳可能角逐總統大位

韓國憲法法院4日通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅立即免職停權。（中央社製圖）

韓國總統尹錫悅的彈劾案4日確立，成為朴瑾惠之後韓國史上第2位遭到彈劾下台的元首，尹錫悅支持者憤怒落淚，支持彈劾的民眾則高喊「正義終將勝利」等口號狂歡。韓國最慢須於6月3日前改選總統，各黨火速展開選舉相關工作。根據韓國蓋洛普4日發表的民調結果，各黨參選人中，以在野黨共同民主黨代表李在明的34%支持率遙遙領先，其次為勞動部長金文洙和執政黨國民力量黨的前任黨魁韓東勳。

★緬甸地震釀逾3000死 軍政府宣布停火至4月22日以利救災

圖為緬甸阿馬拉布拉鎮一棟建築因強震倒塌。（路透社）

緬甸日前發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）的地震，數以千計建築物倒塌、橋梁斷裂、道路扭曲變形，傷亡人數已超過3000人。反抗軍政府的武裝組織先前已片面宣布停火，軍政府2日表示，停火將持續至4月22日，若反抗組織重整旗鼓，軍方將採取必要措施。

★韓國史上最大野火 疑56歲男子掃墓點火燒樹枝釀災

一名72歲的韓國婦人看著被野火燒毀的房屋。（路透社）

韓國3月21日起十多處野火延燒，奪走30條性命，並吞噬4萬8000多公頃的森林，是韓國有紀錄以來最嚴重的大火。慶尚北道義城是重災區，當地官員表示，一名56歲男子3月22日清理祖父母的墳地時，疑似試圖用打火機清祖墳上方的樹枝，意外引發火災。

★尼坦雅胡遭通緝仍出訪匈牙利 總理奧班宣布退出國際刑事法院

國際刑事法院（ICC）去年以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對以色列總理尼坦雅胡發布逮捕令。匈牙利總理奧班隨後向尼坦雅胡提出訪問邀請，表示不會執行逮捕令。尼坦雅胡2日抵達匈牙利後，奧班宣布退出國際刑事法院，這是2023年以哈戰爭以來，尼坦雅胡首次訪問歐洲。ICC表示，即使退出，匈牙利仍有「義務」與其合作。

★ChatGPT生成吉卜力風格圖像 是否侵權引發關注

OpenAI新推出的ChatGPT圖像生成器，因能生成具日本動畫工作室吉卜力風格的迷因圖，在網路上爆紅，但引發外界質疑是否侵權。吉卜力旗下作品包含「龍貓」和「魔法公主」。日本動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗告訴法新社，人工智慧（AI）可能有奪走日本動畫藝術家工作風險，但他身為吉卜力工作室創意命脈的父親宮崎駿無可取代。

★富比世2025全球富豪榜馬斯克穩坐首位 祖克柏、貝佐斯名列第2及第3

「富比世」雜誌1日公布2025年全球富豪榜，馬斯克以3420億美元（約11兆3373億元台幣）淨資產穩坐首位，遙遙領先第2名的Meta執行長祖克柏（淨資產2160億美元）和第3名的亞馬遜創辦人貝佐斯（淨資產2150億美元）

★字節跳動疑傳送歐洲用戶數據至中國 可能挨罰5億歐元

彭博3日報導，短影音平台TikTok母公司字節跳動可能因非法傳送歐洲用戶資料至中國，遭歐洲監管當局開罰逾5億歐元（約新台幣183億元），這將進一步加劇全球對這款程式日益反感的情緒。

★小米SU7車禍爆燃車門打不開釀3死 智慧駕駛與電池安全問題受矚

中國一輛小米SU7電動車在高速路段碰撞後爆燃釀成3死，引發各界關注，也對於電動車的智慧駕駛系統、電池安全等問題議論。中國汽車專家坦言，這起事件顯示「造車新勢力」面對共同難題。

國內新聞

★中共對台軍演出動71機25船艦 國防部嚴密監控

中共1日在台灣周邊展開聯合演訓，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控應處。（中央社製圖）

共軍東部戰區1日無預警宣布對台軍演，聲稱這是對台獨勢力的「嚴重警告和有力遏制」。總統賴清德第一時間指示國安與國防相關單位掌握狀況，並嚴厲譴責中國持續軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑。國防部偵獲中共71架次軍機、包含山東號航空母艦編隊作戰艦艇8艘在內共21艘軍艦、4艘海警船在台海周邊、西太平洋實施操演，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常備部隊戰備兵力，執行相關應處，防制共軍可能封鎖或是由演轉戰的後續行動。外交部呼籲中國立即停止無端軍事挑釁；美國在台協會表示正密切關注中國在台灣周圍的軍事活動，並說中國沒有理由進行不負責任的威脅與軍事壓迫。

★川普關稅震撼全球台灣32% 總統：強力交涉維護國家利益

美國總統川普3日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其中美國對台課徵32%關稅。總統賴清德表示，對等關稅政策未能合理反映台美間貿易結構高度互補，和實質貿易關係，請卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。行政院長卓榮泰4日表示，工業與農漁業都受衝擊，評估影響最深的出口產業是電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電；農業則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，政府將投入新台幣880億元協助因應。

★台積電高雄晶圓22廠投資逾1.5兆元 預計下半年量產2奈米

台灣積體電路製造股份有限公司31日在高雄廠舉行「2奈米擴產典禮」，為2奈米先進製程建廠與擴產重要里程碑，也宣示台積電先進製程根留台灣決心。中央社記者董俊志攝 114年3月31日

台積電3月31日在高雄舉辦2奈米擴產典禮，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積電2奈米量產後，前2年客戶委託設計定案數量將會超過3奈米同期表現，並在量產5年內驅動全世界約2.5兆美元的終端產品價值。高雄晶圓22廠全期投資將超過新台幣1.5兆元，加計南科晶圓18廠投資1.86兆元，台積電合計將投資3.36兆元，在南台灣打造全球最大的半導體製造服務聚落。

★台股3月31日重挫906.99點創單日第4大跌點 新台幣改寫逾9年新低

美國將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股連動，3月31日收盤大跌906.99點，為單日第4大跌點；台積電領跌，尾盤爆出1.29萬張大量，終場下跌42元，收在910元，市值蒸發近新台幣1.09兆元。新台幣兌美元以33.13元開出後，匯價旋即下挫，貶破33.2元價位，最低觸及33.224元、重貶1.27角，收盤收在33.182元，盤中與收盤同創逾9年最低價。

★金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金

金管會3月31日宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，合併後台新金為存續公司、新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。合併後的「台新新光金」將成為台灣第4大金控，總資產規模達8.43兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。

★移民署執行強制出境 陸配小微4月1日下午搭機離台

陸配「小微」（左2）因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可且未依限期離境，「小微」1日上午由新北專勤隊人員帶至桃園機場。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月1日

陸配小微因發布影片涉呼應中共武統威脅，遭移民署廢止居留許可，又未依限期離境，移民署1日予以遞解出境，小微最後是在移民署人員的戒護下抵達機場，搭乘下午2時10分飛往廣州班機，成為近期因同樣理由遭到驅逐的第3名在台陸配。移民署表示，針對違法個案，絕對依法嚴查，堅毅執法，沒有妥協空間。

★立院藍白延長核電廠運轉案送協商 採舉手表決會議紀錄不留名

立法院教育及文化委員會3月31日審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，內容是將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。民進黨立委以社會無共識為由，要求停止審查，但因人數不敵藍白而失敗。最後藍白以人數優勢，通過將條文保留送協商。會議中民進黨立委多次提出點名表決均遭否決，質疑藍白「敢做不敢當」，國民黨立委指開會都有錄影，「舉手一清二楚」，批民進黨鬧事。

★罷免涉偽造或死亡連署 中選會向最高檢告發19案

中選會表示，針對各罷免案有提議前死亡、偽造等案件，已依法向最高檢察署告發19件，其中立委罷免案16件、縣市長罷免案1件、縣市議員罷免案2件。因各罷免案提出提議人名冊的時間、需補提等狀況不同，中選會將分批告發，不會有差別待遇。

★百日咳家庭群聚女嬰媽媽曾祖母確診 國內累計11例6年新高

國內1日新增2例百日咳確診病例，個案為3月20日確診的南部2個月大女嬰同住接觸者，衛福部研判為家庭群聚感染。今年累計11例百日咳確定病例，病例數為6年同期最高，其中包含4起家庭群聚。疾管署發言人羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，若有久咳不癒狀況，要將百日咳列為可能性之一，接種疫苗是最有效的預防方法。

★林智勝引退賽9月5日起大巨蛋連3場 喊話享受場上每個時刻

中華職棒味全龍隊3月31日下午在台北為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，林智勝面對媒體鏡頭做出揮棒動作，會中也談及過去的點點滴滴與感受。中央社記者王騰毅攝 114年3月31日

中職味全龍隊林智勝３月31日舉辦引退記者會，他說，其實過去4年球季結束一直在想退役這件事，不過每當休賽季自主訓練狀態不錯，都讓他打消念頭、選擇再戰一季，直到去年隨隊勇奪二軍總冠軍後，才下定決心高掛球鞋。林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他不改幽默個性笑說，很擔心坐不滿，甚至提議要唱歌催票。