川普對等關稅在即 法國：歐盟4月底前公布應對措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎2日綜合外電報導）美國總統川普預計今天稍晚宣布新的「對等關稅」措施。法國政府發言人在內閣會議後表示，歐洲聯盟（EU）將在「4月底之前」公布應對措施。

法新社報導，法國政府發言人普里馬（Sophie Primas）說，歐盟「將採取2項回應。首先是回應已宣布的鋼鋁關稅，時間點將在4月中。」

「接著將會針對各產業進行詳盡研究，並在4月底之前以協調一致且強而有力的方式做出最終回應。」

普里馬表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天下午將和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話。

美國總統川普預定在美東時間今天下午4時（台灣時間3日凌晨4時）公布最新的全面性「解放日」（Liberation Day）關稅。

針對法國政府的說法，負責歐盟貿易政策的歐盟執委會則婉拒予以證實。

歐盟執委會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）今天在布魯塞爾告訴媒體：「關於貿易政策方面，法國無法代表歐盟發言。我們才可以。」

范德賴恩的發言人證實，她正聯絡歐盟各國領袖。

歐盟執委會發言人賓荷（Paula Pinho）說：「主席正就這項重要議題與歐盟各國領導人保持聯繫，以確保我們能根據各國領導人的意見做出協調一致的回應。」

路透社報導，法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）今天也表示，歐洲將對美國總統川普可能祭出的關稅做出適當回應，但不會在任何情況下升高緊張局勢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

費拉奇告訴RMC電台：「歐洲始終站在談判和緩和局勢的一方，因為貿易戰只會有輸家。」

川普即將宣布對全球貿易夥伴課徵對等關稅，外界憂心此舉恐造成物價飆漲，也可能招致其他國家的報復行動。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140402